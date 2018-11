Un texte de Camille Feireisen

Le rapport, The Toronto Ravines Study : 1977-2017, résume trois années de recherche sur la biodiversité par l'équipe de l'étude de revitalisation du ravin de Toronto (TRRS).

En 1977, il y a eu une première étude sur les ravins de Toronto, répertoriant les espèces trouvées. Quarante ans plus tard, des scientifiques sont revenus au même endroit et ont trouvé des espèces envahissantes. C'est une preuve du déclin de l'écosystème , explique le directeur général du Jardin botanique de Toronto, Harry Jongerden.

Les ravins couvrent 17 % de Toronto, pour une superficie totale de plus de 11 000 hectares. Ils sont aussi la principale source d'habitat pour la biodiversité terrestre de la métropole.

Mais la perte de biodiversité des dernières années et les inondations ont causé une érosion de ces ravins naturels, indique M. Jongerden. Selon lui, il est urgent que la Ville prenne des mesures pour rétablir la santé écologique de son écosystème.

Il faudrait retirer les espèces envahissantes qui ont atteint des niveaux critiques , dit-il.

Parmi ces espèces envahissantes se trouve le dompte-venin de Russie, une plante herbacée vivace originaire du sud de l'Europe qui pousse dans le sud de l'Ontario et du Québec au Canada. Cette vigne détruit les arbres.

Nous sommes habitués au Canada à voir au printemps et en automne de superbes couleurs des arbres et des plantes, mais avec ces espèces envahissantes on ne voit plus ces couleurs, elles les empêchent de pousser. Harry Jongerden, directeur général du Jardin botanique de Toronto

D'autres espèces envahissantes, comme la moutarde à l'ail et l'érable de Norvège, ont aussi pris la place d'espèces indigènes dans les ravins.

Le parc Wigmore fait partie d'un ravin à Toronto. Photo : Radio-Canada/Muriel Draaisma

Vendredi, un symposium sur les ravins se déroulera à Toronto. Plusieurs organismes impliqués dans la préservation de la nature seront présents pour parler de la conservation des ravins de la Ville Reine et des résultats du rapport Toronto Ravines Study, 1977-2017.

Pour améliorer la santé écologique de ces ravins, M. Jongerden rappelle que celle-ci doit être surveillée dans un cadre scientifique et que des analyses régulières sont nécessaires.

Susciter un engagement communautaire

Il espère que les Torontois, mais aussi le gouvernement jouent un rôle dans cette restauration. Cela coûterait des millions de dollars d'entreprendre cette restauration, mais j'encourage le gouvernement à se tourner vers des organismes à but non lucratif, et il y a des institutions qui sont prêtes à aider. Nous sommes aussi bons pour trouver des volontaires , indique-t-il.

Selon lui, rien qu'en voyant un dompte-venin de Russie, les gens seront heureux d'aider à les retirer .

Si on autorise les espèces envahissantes à prendre toute la place, on perd les oiseaux, on perd toutes les espèces qui dépendent de cette biodiversité. Harry Jongerden, directeur général du Jardin botanique de Toronto

Il cite en exemple un chêne rouge d'Amérique; plus de 600 espèces d'insectes vivent sur lui. En revanche, il n'y en a pas sur un Gingko, et les gens aiment les Gingko . Pourtant, Harry Jongerden rappelle que c'est ce qui permet de maintenir la biodiversité. Je ne vois plus d'oiseaux, on les perd, parce qu'on n'a plus assez d'arbres indigènes.