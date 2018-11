Avant d’être un téléroman, Les Plouffe est un livre publié à Québec en 1948.

Nous vous en proposons une lecture à la radio, tirée de l’émission Les grands romans canadiens du 12 août 1951.

Avec Les Plouffe, Roger Lemelin marque un tournant dans la littérature canadienne-française. Il transpose le roman de la campagne à la ville, avec son quotidien et ses peines.

Son roman à succès paraît en France, puis est traduit en anglais et publié à Toronto en 1950.

Le livre est donc déjà bien célèbre le 20 octobre 1952, lorsque les Plouffe font leur apparition au réseau français de Radio-Canada. Réalisé par Guy Beaulne, le radioroman La famille Plouffe est diffusé durant 15 minutes du lundi au vendredi.

Un an plus tard, Roger Lemelin accepte de transporter ses personnages à la télévision.

Le téléroman se démarque du roman et de son adaptation radiophonique dont il constitue en quelque sorte le prolongement. Les situations mises en scène au petit écran sont entièrement différentes de celles que vivent quotidiennement les Plouffe radiophoniques.

La famille Plouffe est une chronique de la vie quotidienne d’une famille ouvrière de la ville de Québec au terme de la Seconde Guerre mondiale.

Une famille attachante, typiquement canadienne-française, à laquelle les téléspectateurs s’identifieront rapidement.

Voici un extrait du premier épisode de La famille Plouffe diffusé le 4 novembre 1953 sur la chaîne CBFT Montréal. Il met en scène le fils Guillaume Plouffe (Pierre Valcourt) accueilli par sa mère Joséphine (Amanda Alarie) et son frère Napoléon (Émile Genest). Le jeune sportif rentre bien tard à la maison avec des traces suspectes sur son visage…

Fin observateur, l’auteur Roger Lemelin dépeint de façon réaliste le monde qui l’entoure, ses mœurs, son langage. Dans son téléroman, les répliques des personnages grouillent de vie. La bouffonnerie côtoie la vérité et les émotions avec des épisodes tantôt comiques, tantôt dramatiques.

Le héros de la famille Plouffe, c’est la famille entière. Tourmentés par des idéaux impossibles, les personnages de Roger Lemelin prennent la vedette à tour de rôle.

Les Plouffe constitue aussi une grande entreprise dans le milieu naissant de la télévision canadienne. Chaque mercredi soir, à 20 h 30, le téléroman est filmé et diffusé en direct à la télévision. Cinquante techniciens et artistes sont à l’œuvre. La demi-heure d’émission leur demande une vingtaine d’heures de travail.

L’auteur Roger Lemelin cesse d’ailleurs d'écrire des romans pour se consacrer entièrement à la rédaction des scénarios de La famille Plouffe.

Bientôt, il devra également superviser leur traduction en langue anglaise.

Roger Lemelin est devenu le premier écrivain canadien-français dont l'œuvre est passée de la radio à la télévision. Il marque aussi une première en diffusant son téléroman à la fois en anglais et en français.

Le 14 octobre 1954, The Plouffe Family entre en ondes sur les chaînes CBMT ET CBOT du réseau anglais de Radio-Canada. Le téléroman est au programme le jeudi soir, au lendemain de sa diffusion en français sur CBFT.

Les interprètes sont les mêmes et ils jouent, à quelques détails près, de la même façon.

Un contenu vidéo, précédé d'une ou plusieurs publicités, est disponible pour cet article

Montage d'archives, La Famille Plouffe et The Plouffe Family du 13 et 14 octobre 1954