Le transfert de l'entreprise se tramait depuis plusieurs années, et c'est maintenant chose faite.

Les nouveaux patrons sont l’actuel directeur général, Jean-Simon Samuel, le directeur des opérations, Jean-Nil Poirier Morissette, le directeur de l'ingénierie Jean-Daniel Minville et le chargé de projet Pierre-Émile Côté.

Selon Jean-Simon Samuel, le contexte était idéal pour conclure cette transaction avec l'ancien propriétaire, Robert Côté, alors que le carnet de commandes de l'entreprise est bien garni jusqu'en 2020.

Ce navire a été construit au Chantier naval Forillon pour la Garde côtière canadienne. Photo : Radio-Canada/William Bastille-Denis

On a des contrats, c’est un bon moment, estime-t-il. La transition va être plus facile parce qu’on est solides présentement. Ce sera plus facile de bâtir là-dessus. On est capables de prévoir l’avenir au moins à court terme et à moyen terme. Ça me tenait à coeur de créer de l’emploi et de la richesse dans la région. C’est super important pour nous.

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, l'automatisation de certaines opérations du chantier est une des priorités à moyen terme des nouveaux propriétaires.

Avec les informations de Félix Morrissette Beaulieu