Pour Mary Lobson, directrice du groupe Ending Violence Across Manitoba, il existe un lien fort entre les nouvelles technologies dans les cas de violence familiale.

La Fondation canadienne des femmes a mené une étude en 2017 qui révèle les craintes des Canadiens en matière d’égalité des sexes. Parmi les 1004 Canadiens et Canadiennes de 18 ans et plus choisis au hasard par le Forum Angus Reid, 87 % étaient ainsi inquiets des cas de harcèlement en ligne.

« Nous savons que dans la plupart des cas [de violence familiale], la technologie est utilisée d’une façon ou d’une autre. Cela peut être par l’utilisation d’un téléphone ou d’un ordinateur », explique Mary Lobson.

Parmi ses grandes inquiétudes, il y a le cas de « l’Internet des objets ». Une dynamique des industriels qui vise à créer des produits toujours plus connectés au web.

« Nous avons tant de choses connectées à Internet chez nous. Nous devons rester vigilants au fait que pour toutes les fois où ces technologies sont utilisées à bon escient, il existe certaines personnes qui peuvent en faire usage de façon malveillante », avertie Mary Lobson.

Elle ajoute qu’il est important d’avoir des discussions sincères avec les victimes de violence familiale sur leur utilisation des technologies, et la façon dont ces dernières peuvent être retournées contre elles.

Mary Lobson tient à rassurer en expliquant qu’il ne s’agit pas de tomber dans une paranoïa technologique, mais plutôt de comprendre les enjeux.

Elle insiste sur le fait qu’il n’existe pas, actuellement, de financement disponible pour lancer des travaux sur les rapports entre violence domestique et technologie.

« Cachés derrière un ordinateur »

Hortense Rabet, directrice générale de Chez Rachel, un organisme winnipégois d'aide aux femmes victimes de violence familiale, reconnaît que ces violences prennent une nouvelle forme avec les nouvelles technologies.

« Avec les nouvelles technologies, on peut se cacher derrière un ordinateur », observe-t-elle.

« Nous le voyons ici, avec les femmes qui sont au refuge que les partenaires continuent de les harceler en utilisant les médias sociaux. »

Dans sa dernière étude sur les violences familiales menée dans l’année 2016, Statistique Canada a noté le Manitoba comme l’une des trois provinces où le nombre de cas par nombre d’habitants est le plus élevé au pays.

L’enquête révèle également que les premières victimes restent les femmes entre 30 et 34 ans. Parmi les cas d’agressions, ce sont celles entre époux qui sont très largement présentés avec 78 % des cas recensés.