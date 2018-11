Un texte de Gilles Munger

Dans son rapport du troisième trimestre de 2018, l'entreprise indique qu'elle a dépensé 11 millions de dollars cette année sur un projet de relance de 71 millions.

Norbord fait aussi savoir à ses actionnaires qu'elle n'a toujours pas fixé de date pour redémarrer la production. Elle annoncera cette réouverture seulement lorsque la hausse de la demande des consommateurs sera suffisamment claire.

Lors du dernier trimestre, l'entreprise a constaté une baisse du prix du panneau à lamelles orientées (OSB), comme celui qui doit être fabriqué à Chambord. Norbord croit toutefois qu'il s'agit d'une situation temporaire et que la demande du panneau OSB ira en s'accroissant au cours de la prochaine année.