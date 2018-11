Les membres du Syndicat des professionnelles en soins de l'Outaouais (SPSO-FIQ) ont décidé de démontrer leur grogne en envoyant une pétition signée par des professionnels et des milliers de demandes de lettre de recommandation au président-directeur général du CISSS, Jean Hébert.

Les conditions qui sont présentement offertes par le CISSSO n’augurent rien de positif tant pour nos membres que pour la population de l’Outaouais , dénonce le SPSO-FIQ dans un communiqué.

Le syndicat avance trois raisons pour lesquelles il a envoyé une pétition signée par 4000 professionnels et 1350 demandes de lettre de recommandation pour que ces derniers puissent se trouver un emploi dans une autre région du Québec ou en Ontario.

Il souligne que l’Outaouais est la région du Québec ayant le moins d’infirmières par tranche de 1000 habitants avec 5,76 alors que la moyenne provinciale est de 8,4 , mais aussi que le taux de rétention des professionnelles en soins lors des 3 premières années est un des pires au Québec tout CISSS et CIUSSS confondu.

Enfin, il juge que les services à la population ont directement été affectés par les fusions de la loi 10 et de la volonté du PDG Jean Hébert de vouloir centraliser les ressources.

Le conseil d'administration du CISSS de l'Outaouais a lieu jeudi, à 19 h 30, au 80, avenue Gatineau.

Le SPSO-FIQ représente plus de 2900 professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires, soit la grande majorité des infirmières, des infirmières auxiliaires, des inhalothérapeutes œuvrant dans les établissements de santé et de services sociaux québécois.

Plus de détails à venir