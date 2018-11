Toutes les écoles ont été fermées à la suite d’appels qui indiquaient qu’un élève prévoyait se rendre à l’école Cité des jeunes d’Edmundston avec un fusil. Les appels menaçants se sont avérés des canulars.

Des longs moments d’angoisse

Lorsque le district a pris la décision de fermer les écoles, un peu après 7 h, il a averti les parents que ces mesures étaient mises en oeuvre pour des raisons incontrôlables , sans donner plus de détails.

Les parents d’élèves et les résidents ont ensuite dû attendre plus de deux heures avant d’obtenir plus d’information sur la situation. La force policière a émis un communiqué de presse vers 9 h 30, soit plus de trois heures après les appels menaçants.

La Force policière d'Edmundston est postée devant l'école Cité des jeunes A.-M.-Sormany, mercredi matin. Photo : Radio-Canada/Kassandra Nadeau

Un climat de peur s’est installé alors que la machine à rumeurs se mettait en marche dans les réseaux sociaux et dans la communauté.

Réagir vite

Le directeur général du District scolaire francophone du Nord-Ouest (DSFNO), Luc Caron, explique que le plus important dans ce genre de situation est de réagir rapidement pour protéger les élèves et le personnel.

Notre première préoccupation était la sécurité de nos jeunes qui étaient déjà à bord des autobus. Donc, retourner le transport scolaire et s’assurer que nos jeunes retournent à la maison en sécurité , dit Luc Caron.

Il avoue cependant que tout n’était pas parfait et qu’ils ont appris de la situation, afin de changer des choses pour la prochaine fois.

Le directeur du District scolaire francophone du Nord-Ouest Luc Caron Photo : Radio-Canada/Bernard LeBel

C’est une situation éprouvante. On a beau, être préparé pour ce genre de situation ,mais quand ça arrive pour vrai on réalise qu’on a des bonnes structures en place, mais évidemment on apprend de ces situations-là , croit Luc Caron,

Des améliorations possibles

Luc Caron estime que le DSFNO a bien géré la situation, mais croit que certains aspects du plan d’urgence pourraient être améliorés, comme les communications avec la police.

Nos mécanismes de communications avec les organismes externes, comme la force policière, on s'aperçoit qu’il y a des choses qu’on peut améliorer, pour s’assurer que ce soit plus fluide advenant une prochaine fois , dit-il.

Le directeur avoue qu’il a été difficile de ne pas donner plus d’information aux parents, mais qu’ils ont agi ainsi à la demande des policiers qui menaient une enquête.

On ne pouvait pas dévoiler quoi que ce soit de notre côté, parce qu’on ne voulait pas compromettre l’enquête qui se passait avec la force policière. Oui, les détails sont venus un peu plus tard, mais il fallait permettre à la force policière de faire leur travail , explique Luc Caron.

Luc Caron compte tenir une rencontre entre le district scolaire et la force policière pour revoir les mécanismes de communications avec la communauté dans ce genre de situation d’urgence.

Garder un lien continu avec la communauté

La présidente de PlanifAction, une firme qui s’intéresse à la gestion des communications dans les situations d’urgence, explique qu’il est essentiel de garder un lien constant entre les autorités et la communauté, afin de rassurer la population.

Quand on gère une situation de crise, on doit travailler avec la perception du public. Quelle image que ça envoi? On doit toujours garder ça en tête. Guylaine Maltais, présidente de la firme PlanifAction

La présidente Guylaine Maltais affirme qu’il est important de prévoir les communications en temps de crise, et de bien identifier l’organisme responsable de la diffusion des messages (le district, la municipalité, la police, etc.)

La décision de fermer les écoles était la bonne décision, considérant le haut taux d’incertitude. Peut-être qu’un d’un point de vue du terrain l’intervention est exemplaire, mais il ne faut jamais oublier de préparer nos communications d’urgence , explique-t-elle.

Elle offrira bientôt des formations en ce sens aux municipalités francophones du Nouveau-Brunswick.