Un texte de Laurence Royer

La Municipalité a préparé un rapport dans le but de faire le point sur les besoins de la population en matière de sports et de loisir à Sept-Îles. C’est ce rapport qui a mené à la décision de l’administration municipale.

La Ville de Sept-Îles prépare actuellement l’appel d’offres pour les travaux.

Le maire, Réjean Porlier, affirme que le nouveau dojo permettra également d’aménager de nouvelles installations sportives dans le local actuel de l’Académie de judo.

Le directeur technique de l’Académie de judo de Sept-Îles, David Beaudin, se réjouit de cette annonce. Il attendait l’aménagement d’un nouveau dojo depuis de nombreuses années.