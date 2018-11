Plus tôt cette semaine, la MRC-des-Collines-de-l’Outaouais a annoncé que l’ex-directeur adjoint allait réintégrer son poste en attendant que la Cour supérieure décide de son sort.

Sylvain Tanguay est de retour au travail depuis 8 h 30, jeudi matin. Selon la note de service envoyée par le directeur du service de police Yves Charette, « son bureau sera situé au 220, chemin Old Chelsea à Chelsea », soit les bureaux de la MRC.

Une employée de la MRC-des-Collines a confirmé à Radio-Canada que M. Tanguay travaille à partir des bureaux de la MRC, et non du poste de police. Les bâtiments sont situés à près de 25 kilomètres de distance l’un de l’autre.

Pour le joindre, les employés du poste sont invités à communiquer avec lui par téléphone ou par courriel.

Dans sa note, M. Charette annonce également qu’il va rencontrer M. Tanguay dès son arrivée au travail « pour discuter de ses tâches et de ses responsabilités par rapport à sa fonction de directeur adjoint. »

M. Charette a décliné la demande d’entrevue de Radio-Canada en mentionnant que toutes les entrevues sont du ressort de la préfète de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, Caryl Green, qui devrait donner des explications aujourd'hui.

Une décision en suspens

Le mois dernier, la MRC a porté en appel la décision du tribunal de première instance qui avait blanchi Sylvain Tanguay. La MRC avait demandé à ce que M. Tanguay ne réintègre pas ses fonctions en attendant la décision. Or, la Cour a rejeté cette demande.

M. Tanguay peut donc réintégrer ses fonctions en attendant l'issue du processus.

Rappelons qu'à la suite d’une enquête interne, M. Tanguay était accusé d’avoir fait subir du harcèlement sexuel et psychologique à du personnel civil et policier et d’avoir utilisé un langage et des gestes non appropriés envers les employés de la MRC .