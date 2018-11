Cette tragique collision a eu lieu le 17 novembre 2017 sur la route 112 à Shefford alors que la fille d'Annie Martin, Leïa, a perdu le contrôle de sa voiture en raison de la chaussée glacée. Elle est revenue chercher un premier véhicule. Elle s'est mise à tourner en toupie et c'est là que M. St-Onge est arrivé et n'a pas pu l'éviter. Il pensait prendre une direction pour l'éviter, mais l'auto de Leïa était exactement dans la direction où lui est allé , raconte Mme Martin.

Annie Martin et Alain St-Onge exigent un meilleur entretien des routes l'hiver. Photo : Radio-Canada

L'impact a été brutal. Leïa et l'amie qui l'accompagnait ont toutes les deux subi un traumatisme cranien. Leïa a passé quatre mois dans le coma et six autres dans un centre de réadaptation. Ce n'est qu'en septembre dernier qu'elle a pu rentrer chez elle. Sa mère doit s'occuper d'elle en permanence. J'ai arrêté de travailler. J'ai mis ma vie personnelle de côté. Il n'y a plus rien comme avant. Quel sera l'avenir? Ça demande beaucoup de force. Elle est autonome sur pratiquement rien de la vie quotidienne. Elle a besoin d'aide sur tout.

Il n'y aura plus jamais rien de pareil. C'est une situation que je ne souhaite à personne. C'est pourquoi ça me tient à coeur de m'engager dans les changements. C'est trop important de concientiser les gens que la vie est fragile. Annie Martin

Alain St-Onge est marqué à tout jamais par le drame. Définitivement, la route n'était vraiment pas belle. C'est sûr que je vais me pardonner, mais c'est un jour à la fois , raconte-t-il avec grande émotion.

Des routes dangereuses

Selon eux, Il arrive souvent que les routes soient dangereuses et malentretenues. Je veux agir sur les causes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça va faire! C'est assez! Chaque année, je me demandais pourquoi les routes n'étaient pas bien entretenues. Chaque année, ça me mettait en colère. L'an passé, on l'a vécu de plein fouet et on le vivra pour toujours , rappelle Annie Martin.

Cette dernière assure que ni la vitesse ni l'alcool ou la drogue ni les distractions au volant sont en cause dans cet accident. « Même si on était le 17 novembre, elle avait ses pneus d'hiver. » Une seule raison explique le dérapage : la route glacée qui a même été notée au rapport d'enquête des policiers.

Pourtant au ministère des Transports, on assure que l'entrepreneur en charge du déneigement de ce troncon avait respecté les exigence de son contrat. La route 112, dans le Canton de Shefford, c'est une route dont l'entretien hivernal est au maximum. Le niveau d'entretien qui est demandé au ministère, c'est une route qui doit être complètement dégagée. Par contre, l'entrepreneur a un circuit de dénégement de plusieurs kilomètres à faire. Lors des événements, le ministère s'est assuré que les exigences avaient été respectées et c'était le cas , soutient la conseillère en communication au ministère des Transports, Dominique Gosselin.

Annie Martin et Alain St-Onge estiment que ce sont les normes exigées par le ministère des Transport qui doivent alors changer. Par exemple, ils proposent que le gouvernement fournisse lui-même les abrasifs nécessaires aux entrepreneurs « pour s'assurer qu'ils en mettent suffisamment et qu'ils ne se limitent pas ».

Au MTQ, on explique que, dans les devis, on retrouve la quantité de sel et d'abrasifs qui ont été consommés au cours des cinq dernières années. Mais c'est vraiment une responsabilité de l'entrepreneur d'évaluer ses propres besoins.

Le MTQ assure qu'il surveille les entrepreneurs pour s'assurer qu'ils accomplissent bien leur travail. Si ce n'est pas le cas, ils sont mis à l'ammende. Le ministère assure une surveillance étroite de tous les contrats de déneigement. Des employés sont affectés à la surveillance et qui patrouillent l'ensemble du circuit. Si les exigences ne sont pas respectées, le ministère a des moyens pour réprimer les entrepreneurs.

Si un automobiliste juge que l'entretien d'une route laisse à désirer, il est invité à contacter le ministère des Transports au 5-1-1 ou encore en passant par son site Internet.

Un enjeu au-delà des abrasifs

Pour l'Association des propriétaire de machinerie lourde, l'enjeu va bien au delà de fournir ou non les abrasifs.

Une chose est certaine, de nombreux déneigeurs se plaignent de ne pas faire de profits lorsqu'ils ont des contrats avec le MTQ. L'achat de sel représente environ 40 % de leurs dépenses.

Peu importe les solutions, Alain St-Onge et Annie Martin ont l'intention de faire de la sécurité routière leur combat, un combat essentiel à leur propre guérison.

En Estrie, 24 % des routes sont déneigées par des équipes du ministère des Transports. La balance est effectuée par des entrepreneurs ou par les municipalités.