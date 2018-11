Vitalité a annoncé mardi que le service d’obstétrique, qui s’occupe du suivi des grossesses et des accouchements, est interrompu à l’Hôpital régional de Bathurst jusqu’à mardi prochain à cause d’un manque de personnel infirmier dans cette unité. C’est la seconde fois ce mois-ci que l’unité ferme ses portes.

On a fait des plans rigoureux [de solutions de rechange] pour s’assurer que les services soient rétablis le plus rapidement possible. Malheureusement, avec le facteur humain, on a parfois des choses qu’on avait pas nécessairement prévues: des maladies, des accidents, des départs , explique Gilles Lanteigne, président-directeur général de Vitalité.

Nous, notre priorité, c’est de rétablir ce service-là. Gilles Lanteigne, PDG du Réseau de santé Vitalité

Vitalité, assure Gilles Lanteigne, tient compte des critiques, dont celles des intervenants qui disent que la pénurie d’infirmière était prévisible. La pénurie, souligne-t-il, est d’envergure nationale.

Pas plus tard que cette semaine, j’étais à Ottawa avec certains collègues de toutes les autres provinces qui vivent la même situation , affirme Gilles Lanteigne.

Entre-temps, les femmes enceintes sont redirigées aux hôpitaux régionaux de Miramichi ou de Campbellton. La solution contraire, c’est-à-dire réaffecter à Bathurst du personnel infirmier d’autres hôpitaux, n’aurait pas été préférable, selon M. Lanteigne.

Dison que ç’aurait été très complexe parce que les gens, quand ils arrivent dans un milieu, il y a des fonctionnement un peu différents. Pour une période aussi courte, je pense qu’il fallait plutôt [la solution] qu’on a mise en place , dit-il.

« S’il y avait des situations d’urgence, on est toujours là. Mais actuellement pour assurer la sécurité des patientes et des familles, on a déterminé qu’il était mieux de fermer temporairement et de continuer à travailler pour stabiliser le service de façon permanente », affirme Gilles Lanteigne (archives). Photo : Radio-Canada/Nicolas Steinbach

Les femmes de la région de Bathurst risquent-elles de voir à nouveau le service d’obstétrique momentanément interrompu? Tout peut arriver, selon le PDG de Vitalité.