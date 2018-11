En plus de la hausse du prix du brut et d’une meilleure marge de profit pour sa raffinerie, le géant pétrolier attribue son succès financier à deux nouveaux projets de production : la mine de sables bitumineux Fort Hills en Alberta et le projet extracôtier d’Hébron au large de Terre-Neuve.

Sables bitumineux : une production record

Suncor a dévoilé une production trimestrielle record de ses installations de sables bitumineux déjà existantes : 743 800 barils équivalents pétrole par jour en amont pour le dernier trimestre, contre 739 900 l'année précédente.

Un taux d’utilisation de 99 % des installations de raffineries entraîne un record des bénéfices de cette division de l’entreprise, soit 1,1 milliard de dollars pour un débit brut de 457 200 barils par jour.



« Un accès favorable au marché et une intégration de nos activités en aval atténuent l’effet de l’écart entre le prix des sables bitumineux et les autres types de pétrole brut », observe le PDG de Suncor, Steve Williams.



Par communiqué, il explique que ces revenus ont permis de dégager des fonds discrétionnaires, restitués aux investisseurs grâce à des rachats d'actions de près de 900 millions de dollars. La dette de l’entreprise a aussi été réduite de 1,2 milliard de dollars.