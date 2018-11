Les détails de ce faramineux contrat seront annoncés jeudi matin par Ottawa, mais les 3 chantiers maritimes du pays, Vancouver, Halifax et Lévis, vont se partager les travaux, selon ce que rapporte Le Journal de Québec.

Le chantier de Vancouver devrait obtenir le contrat pour cinq frégates, tandis qu’Halifax et Lévis se partageraient le reste. Le porte-parole de Davie, Frédérick Boisvert, n’en attend pas moins.

« Sachant que les deux autres chantiers sont à pleine capacité et ont beaucoup de misère à livrer la marchandise, on s’attend à avoir un nombre significatif de frégates pour les moderniser à Chantier Davie », a-t-il indiqué sur les ondes deRDI tôt jeudi matin.

Des centaines d’emplois

Plusieurs centaines d'emplois seraient créés à la Davie avec cette annonce du fédéral. Les travaux ne débuteront toutefois qu’en 2021.

« J’ai une pensée spéciale pour les 1100 travailleurs qui ont perdu leur emploi depuis octobre dernier. Toutefois, on sait que ça ne commence pas avant 2021 », souligne M. Boisvert.

Les travaux d'entretien de ces navires seraient d'une durée de 15 ans, jusqu'à la fin de la durée des frégates.

Le vent dans les voiles?

Ce contrat pourrait toutefois être tout ce dont la Davie avait besoin pour avoir le vent dans les voiles.

On attend des précisions, toutefois , on accueille cette bonne nouvelle-là avec beaucoup d’enthousiasme. Auteur

« On veut exporter. On est le seul chantier qui a des ambitions internationales. On a des visées au Pérou, au Montenegro, en Scandinavie. Et ça, il n’y en a pas d’autres au Canada. Ça va venir nous donner une stabilité dont on a besoin », ajoute-t-il.

Avec les informations de Pascal Poinlane