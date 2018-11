Deux systèmes météorologiques devraient passer sur les Maritimes, explique le ministère. Le premier, vendredi, devrait apporter un peu de pluie, et le second, samedi, pourrait en déverser encore plus.

La moitié sud du Nouveau-Brunswick, toute l’Île-du-Prince-Édouard et toute la Nouvelle-Écosse pourrait recevoir au total plus de 50 mm de pluie, et même jusqu’à 80 mm par endroits.

Des avertissements de pluie seront probablement émis lorsque le système se rapprochera de la région et que la situation se précisera , annonce Environnement Canada.

La pluie tombera aussi sur Terre-Neuve à compter de samedi. Elle devrait être particulièrement intense durant la soirée et la nuit le long des côtes sud-ouest et ouest. Il est encore trop tôt pour prévoir les quantités de pluie en question, indique Environnement Canada.