Les unités spéciales ont joué un rôle déterminant dans ce duel. Le jeu de puissance du Drakkar, qui s'était réveillé la fin de semaine dernière contre les Saguenéens, s'est encore montré dévastateur en produisant trois buts en autant d'occasions. À l'opposé, le jeu de puissance des Olympiques a été tenu en échec en six supériorités numériques.

L'attaque de l'équipe nord-côtière a été menée par Samuel L'Italien, qui a réussi deux buts et obtenu une passe. Le vétéran de 20 ans a amassé sept points à ses deux derniers matchs.

Ivan Chekhovich, le quatrième meilleur marqueur de la ligue, et Jordan Martel ont tous les deux obtenu un but et une passe. D'Artagnan Joly a inscrit le dernier but du Drakkar en deuxième période.

Le Drakkar est de retour au premier rang du classement général avec 27 points, soit un de plus que les Huskies de Rouyn-Noranda et les Wildcats de Moncton.