Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) qui poursuit ses moyens de pression un peu partout au pays en a fait l'annonce sur Twitter.

Mercredi, la direction de Postes Canada avait affirmé qu'elle faisait face à des retards de livraisons de colis qui remontent déjà à plusieurs jours en raison de l'intensification du mouvement de grève des syndiqués. Des dizaines de remorques remplies de colis sont en attente d'être déchargées dans trois des plus importants établissements de traitement du courrier, selon Postes Canada.

D'autre part, le STTP a annoncé que depuis minuit une minute, jeudi, les membres de ses deux principales unités de négociation vont cesser d'effectuer des heures supplémentaires. Le mot d'ordre demande aux employés de s'en tenir à huit heures de travail par jour et à 40 heures par semaine. Le syndicat soutient que l'employeur abuse des heures supplémentaires imposées aux travailleurs et que cela met en danger leur santé physique et mentale.

