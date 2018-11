Paul Dewar, âgé de 55 ans, a été le député néo-démocrate d'Ottawa-Centre de 2006 à 2015.

M. Dewar sera reconnu pour les services dévoués qu’il a rendus à sa collectivité et à son pays et pour les contributions remarquables qu’il a faites en éducation et pour mobiliser la jeunesse , précise la Ville d'Ottawa par voie de communiqué.

Par ailleurs, l'ex-député a été opéré le 14 février et a annoncé publiquement sur les médias sociaux trois jours plus tard qu'il était atteint d'un cancer du cerveau.

Il avait annoncé quelques mois plus tard qu’il participait à un essai clinique à Gatineau, au Québec, dans le but de prolonger sa vie.

La cérémonie aura lieu à l'hôtel de ville, salle Andrew-Haydon, 110, avenue Laurier Ouest, de 19 h à 20 h.

Avant lui, la militante pour le don d'organes Hélène Campbell avait reçu la clé de la Ville d’Ottawa en juin dernier.