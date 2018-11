Leur enquête les a menés à procéder à une perquisition sur l'autoroute 30, à la limite de Saint-Isidore et de la réserve de Kahnawake. Les autorités ont alors saisi non seulement le tabac de contrebande mais aussi un tracteur routier et sa remorque.

Ils ont également épinglé un homme âgé de 61 ans, originaire de Granby, qui s'expose à des accusations en lien avec la contrebande de tabac. Ces accusations porteraient sur la Loi concernant l'impôt sur le tabac.

L'opération a en effet été menée en collaboration avec le ministère des Finances de l'Ontario et, selon les policiers, on évalue que l'impressionnante quantité de tabac représente pas moins de 4 millions de dollars de perte de taxation pour les deux paliers de gouvernement lorsqu'elle est écoulée sur le marché noir.