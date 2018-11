La brigade d'incendie de Balmoral, par exemple, se prépare pour être en mesure de répondre le plus rapidement possible aux appels d'urgence.

« Sur une trentaine de sorties, tu en as peut-être la moitié là-dedans que ce n'est pas pour des feux du tout », souligne Charles Bernard, maire de Balmoral.

Dans bien des cas, les pompiers sont dépêchés sur les lieux d'un accident grave ou même d'un suicide. Il n'est pas rare qu'ils soient sur place avant les policiers ou même avant les ambulanciers.

L'ambulance, présentement, prend plus de temps à répondre à l'appel que, par exemple, quatre ou cinq ans passés. Puis, pour nous, c'est plus difficile. Rolland Lavallée, pompier volontaire

Malgré tout, un pompier n'hésitera jamais à porter secours à quelqu'un, et ce, même s'il n'a pas toutes les qualifications requises pour le faire.

Notre mission, c'est aller par exemple sauver des vies dans un feu. On n'est pas mandaté directement comme les ambulanciers au niveau d'un accident, etc. Parce qu'on n'a pas l'expertise totale, on n'est pas les premiers répondants , indique Rolland Lavallée.

Ce sont des bénévoles formés en bonne et due forme, mais ce ne sont pas des intervenants médicaux , précise le maire Bernard.

Les pompiers sont aussi appelés à intervenir sur les lieux d'accidents. Photo : Radio-Canada

Des cas de longs délais d'intervention des ambulances, ces derniers mois, dans les communautés rurales, forcent les pompiers à jouer un rôle qui n'est pas le leur, ce qui incite les autorités municipales à se pencher sur la question.

Le Village de Balmoral, en collaboration avec la brigade, ensemble, on est en train de regarder effectivement quand on va répondre dans des incidents, de quelle façon on va le faire et où notre mandat commence et où notre mandat se termine , explique Charles Bernard.

On leur en demande beaucoup. C'est une pression énorme qu'on leur met sur les épaules. Frédérick Dion, directeur général de l’Association francophone des municipalités du N.-B.

Dans ce dossier où les pompiers sont forcés d'agir comme premiers répondants, les enjeux sont nombreux, dont la gestion du stress post-traumatique et la formation des pompiers. Il y a aussi les coûts et la question de l’assurance responsabilité.

S’il y avait une erreur, une omission, un accident qui vient avec l'intervention, un décès qui en découle, quelque chose qui cause plus de tort que de bien, est-ce qu’on va en être tenu responsable? Ce sont toutes ces questions-là qui doivent être approfondies et répondues , explique Frédérick Dion, directeur général de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick.

Les municipalités souhaitent des solutions rapides. Dans le cas contraire, elles craignent devoir faire face à un problème de recrutement ou même de perdre de précieux pompiers en cours de route.

D’après un reportage de François Vigneault