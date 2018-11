Monsieur Losier nous a promis de revenir avec de bonnes nouvelles, donc on s’attend à de bonnes nouvelles , lance d’emblée Nicole Somers, mairesse de Saint-Quentin.

Une seule ambulance 24 heures sur 24

La nouvelle la plus attendue, du moins de la part de Nicole Somers et de son homologue de Kedgwick, Janice Savoie, est celle de l’augmentation du nombre d’heures des services ambulanciers.

Pour l’instant, à Kedgwick comme à Saint-Quentin, une ambulance dessert la municipalité du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h. Une autre ambulance couvre les populations de Menneval à Saint-Quentin 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a plus de 40 km de distance entre ces deux municipalités.

Nicole Somers espère aussi que le PDG d’Ambulance Nouveau-Brunswick (ANB), Richard Losier, annoncera jeudi soir une augmentation du personnel ambulancier.

Parmi les autres attentes, les intervenants espèrent des modifications aux transports interhospitaliers pour les patients qui n’ont pas besoin de paramédics.

Les ambulances sont là pour des urgences, et non pour des transferts. Janice Savoie, mairesse de Kedgwick

Une dernière chance pour Ambulance NB avant un recours judiciaire

C’est la dernière rencontre qu’on a avec Ambulance NB pour répondre à nos demandes , assure Nicole Somers en parlant de la rencontre prévue pour jeudi soir.

Si jamais ce n’est pas positif, on apporte le dossier en cour , ajoute-t-elle. On pense qu’on a assez de matériel pour avoir un recours en cour et ça a été très clair avec Monsieur Losier que c’est la prochaine démarche.

Il va falloir qu’on arrive à avoir le service dont on a besoin , conclut Janice Savoir. Ce n’est pas un service qu’on veut, c’est un service dont on a besoin. Il y a des vies en jeu.

Une première rencontre « constructive » avait eu lieu il y a près de deux semaines.

Avec les informations de Wildinette Paul