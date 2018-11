L’ébauche du rapport, basé sur un sondage anonyme fait par des membres en uniforme et des membres civils réalisés en décembre par le Centre canadien pour la diversité et l’inclusion et obtenu par CBC, note qu’alors qu’il y a eu une augmentation du nombre de personnes de minorités visibles et de femmes se joignant à l’équipe depuis 2012, il y a aussi une perception grandissante de discrimination inversée chez les employés, qui sont à forte majorité des personnes blanches.

C'est la mort, en 2016, d’Abdirahman Abdi, suivant une interaction violente avec des policiers, qui a mené le corps policier à évaluer ses efforts à encourager de meilleures relation avec les communautés culturelles. La décision de l’an dernier par la Commission ontarienne des droits de la personne, qui a donné gain de cause à l’agente Barbara Sjaadrd, a forcé le SPO à revoir ses pratiques d’embauche. D'ailleurs, quatre plaintes sur des questions raciales en lien avec le SPO sont d’ailleurs devant les tribunaux.

Nombre d’agents blancs sont inquiets que cette pression extérieure interfère avec les promotions basées sur le mérite et ils croient perdre des emplois au profit d’employés moins qualifiés, selon le sondage. Des 184 commentaires recueillis, environ le quart (48) abordent cette question.

« Absolument honteux »

En 2017, les employés du SPO reconnaissent et appuient la diversité; toutefois, l’attitude de forcer la diversité en changeant les politiques de promotion est très contre-productif , a affirmé un répondant.

Au lieu de sauter dans le train de la transparence et du PC (politiquement correct), le SPO devrait prendre les devants et accorder des promotions aux employés qui le méritent. Le SPO se retrouvera éventuellement dans un état de déshonneur s’il continue ce qu’il fait actuellement.

Le SPO a créé un environnement de travail terrible pour les gens qui veulent tout donner, mais qui ne cadrent pas dans le spectre accommodé , a écrit un autre répondant. C’est absolument honteux.

Peu m’importe de quelle communauté culturelle ils proviennent, tant qu’ils sont les candidats les plus qualifiés , a dit un troisième répondant.

Les positions à l’interne devraient être de même. Choisissez la meilleure personne pour l’emploi pas seulement en raison de leur race ou de leur genre. Il y a des gens de tous les groupes minoritaires qui travaillent fort. Nous devons arrêter d’essayer de plaire ou d’accommoder des gens parce qu’ils menacent de se plaindre et plutôt récompenser ceux qui travaillent fort.

Les auteurs du rapport notent que ces inquiétudes ne semblent pas être corroborées par les plus récentes données d’emploi du SPO. Des chercheurs ont indiqué que 78 % des agents et 77 % des superviseurs sont blancs, et que ces deux catégories sont à forte majorité masculine.

Ces chiffres suggèrent que des employés qui dénoncent une discrimination inversée ne voient pas comment les groupes minoritaires vivent différemment leur environnement de travail , ont affirmé les auteurs du rapport.

Les candidats des minorités le vivent différemment

Le questionnaire de 2017 a révélé que 13 % du personnel de service est issu de minorités visibles, une augmentation de 4 % en cinq ans, mais toujours relativement bas comparé au marché du travail ontarien, encore plus bas relativement à la population globale de l’Ontario.

Des commentaires anonymes suggèrent que les policiers ont toujours du travail à faire afin de rendre leur environnement de travail plus inclusif, notamment dès le début du processus d’embauche.

Les enquêteurs sont des hommes blancs retraités qui filtrent les candidats qualifiés issus des communautés culturelles , a indiqué un répondant. C’est là où se trouve le goulot d’étranglement lorsque vient le temps de trouver des candidats qualifiés provenant de diverses communautés.

Les femmes forment 23,2 % des agents en uniforme. Lorsque sont inclus les employés civils, les femmes forment 38,5 % des employés. Les chercheurs ont calculé que les femmes sont proportionnellement représentées dans les postes de haute direction. Toutefois, dans la section des commentaires, plusieurs femmes anonymes ont soulevé des inquiétudes face au sexisme.

En tout, 1381 employés du SPO, soit 72 % de tous ses employés, ont participé au sondage. Les chercheurs ont trouvé que moins de la moitié des répondants se sentaient valorisés ou traités de manière équitable par leur employeur. Le rapport du Centre canadien pour la diversité et l’inclusion recommande au Service de police d’Ottawa d’examiner ses pratiques et sa culture afin de comprendre pourquoi les personnes de minorités visibles et les femmes se sentent sous-estimées par l’organisation.

L’étude recommande aussi la mise en place de programmes pour éduquer les membres du corps policier sur les notions comme le privilège, les stéréotypes et les préjugés.

L’ébauche toujours analysée

Le SPO a reçu l’ébauche du rapport en avril, mais ne l’a toujours pas dévoilé publiquement.

Le chef du SPO, Charles Bordeleau, affirme que l’étude est une ébauche et que ses conclusions sont en cours d’analyse afin de déterminer comment il peut aider la direction dans sa quête de créer une force policière qui reflète sa communauté. M. Bordeleau affirme qu’il n’est pas surpris de l’opposition à cet effort de diversification.

La communauté nous a dit qu’avant de se joindre à nous elle voulait se voir en nous. Et ils ne se voient pas assez dans nos rangs , a soutenu M. Bordeleau. Nous devons nous assurer que nous sommes accueillants et que nous vous traitons d’une façon professionnelle vous donnant un accès égal aux opportunités.