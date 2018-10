Certaines provinces offrent déjà la couverture universelle de l'avortement médical, mais le Yukon est le premier territoire à le faire.

La procédure prescrite par un médecin est une alternative à une opération chirurgicale. Elle permet aux femmes de mettre fin à une grossesse non désirée à la maison plutôt qu'à l'hôpital, à l'aide de médicaments.

Contrairement à la pilule du lendemain, la méthode peut être utilisée jusqu'à concurrence de neuf semaines de grossesse.

Jocelyne Isabelle du groupe Les Essentielles se réjouit de l'annonce qui permettra aux femmes des régions rurales d'éviter de se déplacer à leurs frais à Whitehorse pour avoir accès à une intervention chirurgicale.

« Le délai est raccourci donc on peut avoir l'avortement quand ça fait moins longtemps que la grossesse est commencée donc c'est une très bonne nouvelle parce que ça donne plus de choix aux femmes. »

Frédérique Chabot de l'organisme Action Canada pour la santé et les droits sexuels explique que l'accès à l'avortement médical est une question de droit de la personne à l'échelle internationale alors que 60 pays permettent son utilisation. Santé Canada a permis son usage en 2015.

Pour les personnes qui sont dans les communautés rurales ou éloignées comme dans les territoires, dont le Yukon, c'est beaucoup plus complexe d'avoir accès à ces services. C'est souvent aux frais des personnes concernées qui doivent ensuite payer pour voyager jusque dans les centres urbains pour accéder à des soins de santé qui sont couverts par notre régime d'assurance-maladie. Frédérique Chabot, directrice pour la promotion de la santé, Action Canada : pour la santé et les droits sexuels

Pauline Frost est députée de Vuntut Gwitchin et ministre de l'Environnement, de la Santé et des Affaires sociales et également responsable de la Société d'habitation du Yukon. Photo : Radio-Canada/Claudiane Samson