Comme toutes les autres émotions, la peur est un instinct, indique François Richer, professeur de neuropsychologie à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). « C’est littéralement une série de réactions préprogrammées dans notre cerveau déjà à la naissance », précise-t-il.

Ces réactions incluent, par exemple, une accélération des battements du coeur, de la respiration, une crispation des muscles, ou encore un état d’alerte dans notre cerveau.

« On a un sentiment d’anticipation de ce qui pourrait être dangereux, des idées qui courent dans notre tête et des hormones qui circulent dans notre corps qui nous aident à nous préparer à l’action », explique M. Richer.

Notre survie dépend de notre peur. François Richer

La peur possède donc une fonction essentielle : il s’agit d’un mode de protection. « Avant qu’on ne soit des prédateurs principaux, on était des proies », rappelle François Richer.

Pourquoi on aime ça?

À chaque fois qu’on a peur, le corps sécrète diverses hormones, dont l’adrénaline et la dopamine. D’après François Richer, même si c’est de façons variables, l'être humain est sensible à la montée soudaine de ces hormones et va donc les rechercher.

Il y a des mécanismes de dépendance ou de plaisir à l’oeuvre. François Richer

Il précise toutefois qu’il s’agit bien, dans ce cas, d’une peur contrôlée, parce que nous savons qu'il est possible d'échapper à la menace.

Peut-on supprimer la peur?

Si divers médicaments permettent d’en réduire certains aspects, comme l’accélération des battements du coeur ou l’état d’anxiété, M. Richer souligne qu’ils s’accompagnent souvent d’une psychothérapie qui sert à reprogrammer le cerveau pour freiner l’amplification de la peur.

« La peur est galopante, c’est-à-dire qu’on se fait peur soi-même, puis on a peur d’avoir peur, explique-t-il. C’est cette partie-là qu’il faut freiner, la surinterprétation des situations que font certaines personnes. »

Toutefois, les progrès actuels en la matière concernent surtout les stress post-traumatiques. Il s’agit alors de « bloquer les idées envahissantes qui se répètent et qui sont associées à des peurs traumatisantes ». On essaie ainsi, selon M. Richer, d’effacer la facilité à laquelle le souvenir se présente à la conscience.