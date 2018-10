Un texte de Jean-Louis Bordeleau

Depuis le 20 octobre dernier, le NM Armand-Imbeau II effectue des allers-retours sur le Saguenay pendant 16 heures presque tous les jours. Cependant, il demeure encore techniquement en période de rodage.

Son pont est plus large que son prédécesseur. On peut donc y accueillir 42 véhicules et 4 camions de plus.

Vue de la timonerie du Armand-Imbeau II Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

Au départ, l'accélération est plus rapide et il y a moins de vibrations, selon la STQ. Elle indique que le moteur dégage une puissance d'environ 3000 kilowatts de plus que le NM Armand-Imbeau I.

Le navire s'alimente principalement au gaz naturel liquéfié. Le diesel peut prendre le relais en cas de problème.

Les passagers ont accès à une aire de repos avec de grandes fenêtres et des toilettes plus spacieuses.

L'intérieur du NM Armand-Imbeau II Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

Après le Armand Imbault II, ce sera au tour d'un autre navire d'entrer en fonction au cours des prochains mois, le Joe Deschênes II.

François Bertrand, PDG par intérim de Société des traversiers du Québec, estime qu'avec les deux nouveaux traversiers, il y aura une augmentation de près de 50 % de la capacité de transport.

Ça a l'air quand même assez vaste. Je trouvais qu'il était mince, une allure mince du haut de la côte. Marielle Patenaude, utilisatrice du Armand-Imbeau II

L'intérieur de la timonerie du Armand-Imbeau II Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

La STQ concède qu'il ne s'agit pas d'une solution miracle qui résoudra complètement le problème d'attente. C'est sûr que lors des forts achalandages estivaux, on ne pourra pas répondre à la demande , prévient François Bertrand. Ça aurait été impossible de répondre de façon fluide à la totale demande.

De gauche à droite : Christian Guay, directeur de la traverse de Tadoussac, Rémi Deschênes, capitaine senior, et François Bertrand, PDG par intérim de Société des traversiers du Québec Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

On a la prétention d'espérer évidemment que le temps d'attente va être moindre. On aura moins souvent des temps d'attente qui vont être importants. François Bertrand, PDG par intérim de Société des traversiers du Québec

François Bertrand souhaite aussi rendre plus agréable l'expérience de l'attente autant du côté de Tadoussac que de Baie-Sainte-Catherine. Les autorités prévoient ainsi aménager des aires d'attentes, pour que [les usagers] puissent minimalement s'installer dans une aire d'attente prédéfinie, prendre un pique-nique avec la famille .

Le Armand-Imbeau I et le Jos-Deschênes I seront déplacés en 2019 ou en 2020 à la traverse entre Sorel-Tracy et Saint-Ignace-de-Loyola, lorsque les deux nouveaux navires seront fins prêts.

Le Armand-Imbeau II est plus grand et plus puissant que son homologue le Armand-Imbeau I. Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

Avec les informations d'Olivier Roy Martin