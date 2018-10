Un texte de Jean-Philippe Martin

Le skieur de Saint-Ferréol-les-Neiges s’envolera dans une dizaine de jours pour l’Europe en préparation pour la nouvelle saison de Coupe du monde qui pourrait être sa dernière. Mais Harvey laisse planer le doute.

« Honnêtement, je ne le sais pas encore, répond le skieur de 30 ans. Et de me projeter quatre ans en avant pour un autre cycle olympique, c'est un peu loin. À partir de maintenant, j’y vais une saison à la fois. »

Alex Harvey rappelle que préparer une saison parmi l’élite mondiale du ski de fond représente beaucoup de travail et de sacrifices. L’horaire d’entraînement est très exigeant et il passe énormément de temps loin de ses proches.

« Ça fait depuis 2009 que je n’ai pas passé Noël chez moi. C’est un mode de vie. Il faut vivre le ski de fond 24 heures sur 24. J’adore encore faire ce travail-là et je veux continuer. »

Tant que la motivation à faire tous ces sacrifices y sera, Alex Harvey compte demeurer en piste. En autant que les résultats soient au rendez-vous, parce que le Québécois n’a pas l’intention d’être un figurant parmi le peloton.

« Je n’ai pas envie me battre pour surfer la vague juste pour et rester dans les 30 meilleurs au monde. Je veux me battre pour un podium à chaque fois que j’enfile le dossard. C’est ça qui m’allume, c’est ça qui me motive. Fais des sacrifices à l’entraînement pour au final régresser, moi je ne suis pas prêt à faire ça. »

En forme et affamé

Tout juste revenu de Mammoth Lake en Californie, où il a pris part à un camp de préparation en altitude, Alex Harvey s’entraîne ces jours-ci dans les sentiers de la forêt Montmorency, dans la réserve faunique des Laurentides.

Fort de sa meilleure saison en Coupe du monde en carrière l’an dernier, Alex Harvey entame cette saison avec beaucoup de confiance et en bonne condition physique.

« J’ai eu la chance de faire des compétitions en ski à roulette cet été en Norvège et de vraiment me comparer aux meilleurs au monde. J’ai eu de super bons résultats et surtout, de bonnes réponses au niveau de la forme. »

Il assure que sa 4e position crève-coeur au 50 km des Jeux olympiques à Pyeongchang en Corée du Sud n’a rien brisé de son désir de se battre pour la victoire à chaque course, bien au contraire.

« Je dirais que la motivation est presque plus là encore parce que tu veux battre les compétiteurs qui t’ont battu aux Jeux, dit-il. C’est sûr, il y avait une déception au lendemain des Jeux, mais quelques semaines plus tard, ce n’était plus une déception. J’étais fier que ce que j’avais accompli là-bas. »

Défendre son titre de champion du monde

Son objectif principal de la saison sera de défendre son titre de champion du monde acquis au 50 km style libre en 2017, à Lahti en Finlande. Les Mondiaux auront lieu à Seefeld en Autriche du 23 février au 3 mars.

Puis quelques semaines plus tard, le fondeur conclura sa saison de Coupe du monde en renouant avec ses partisans sur les Plaines d’Abraham, sur le même parcours où il a vécu un des beaux moments de sa carrière.

En mars 2017 à Québec, Alex Harvey avait remporté des médailles d’or et d’argent devant une foule bruyante et il espère en faire autant en 2019.

Est-ce qu’une belle performance à la maison pourrait le convaincre de se retirer sur une bonne note?

« Je veux partir et m’arrêter sur un "high". Je n’ai pas envie de commencer à décroître et avoir des performances qui me déçoivent trop souvent, avance Harvey. Mais [ma décision] va passé par l’entraînement. Tout va s’arrêter avec ça. »