Savoir réagir vite et connaître les gestes qui sauvent est à la portée de n’importe qui rappelle Christian Clavelle, président de Canadian First-Aid Training : « Tout le monde devrait prendre des cours et des formations de réanimations d’urgence ».

Des techniques comme la réanimation cardiorespiratoire (RCR) permettent ainsi de garantir l’efficacité des secours en maintenant les fonctions vitales de la victime.

« Dès qu’on a déterminé que c’est sérieux, il faut composer le 911. Ils vont expliquer ce qu’il faut faire », rassure Christian Clavelle.

C’est justement ce qui est arrivé à Anie Cloutier, récipiendaire d’un prix de sauvetage cette année. « Le 19 décembre 2017, j’entends un gros “boom” dans le salon, je me lève et je trouve mon mari couché par terre, sans pouls et il ne respire pas », raconte-t-elle.

Malgré l’émotion et l’anxiété de la situation, elle appelle rapidement le 911. « La dame au téléphone me dit que je vais devoir faire le massage cardiaque. Ça a été l’élément déclencheur pour me sortir de ma torpeur », explique-t-elle.

Heureusement, Anie Cloutier connaît les gestes qui sauvent. « J’avais appris la réanimation cardiorespiratoire parce que j’ai été sauveteur de piscine quand j’avais 18 ans pour une job d’été », souligne-t-elle.

« Les techniques ont changé depuis ce temps-là. Heureusement, j’avais eu une formation d’appoint qui avait été offerte par mon employeur il y a quelques années », explique Anie Cloutier.

Christian Clavelle souligne l’importance de ce travail. « Si la victime ne respire pas, son coeur est possiblement arrêté. Il faut alors commencer les poussées thoraciques immédiatement. On essaie de garder la personne prête pour que les ambulanciers et les paramédicaux puissent prendre la relève avec leurs moyens techniques », dit-il.

Le cas d’Anie Cloutier n’est pas une exception. Christian Clavelle précise que 80 % des cas de premiers secours sont effectués sur des proches.

Quand il faut ce qu'il faut, tu le fais. Anie Cloutier, récipiendaire d’un prix de sauvetage d'Ambulance Saint-Jean

« Tu ne sais pas quand tu peux t’en servir puis en général c’est lorsque tu t’y attends le moins, ajoute Anie Cloutier. Mon mari avait 52 ans, on ne s’attendait pas à ce qu’il fasse un arrêt cardiaque. »

Pour elle il est très important de suivre les formations de premiers secours et de RCR . « Ça arrive plus souvent qu’on ne le pense. Dote-toi de ces connaissances, assure-toi d’être à jour. Si jamais tu te trouves dans une situation où tu peux aider, tu seras mieux équipé pour agir pour sauver la vie de peut-être quelqu'un que tu aimes », affirme Anie Cloutier.

La fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada indique que huit arrêts cardiaques sur dix surviennent à la maison ou dans un lieu public. Parmi ces cas, seulement une personne sur dix y survit. Si la RCR est appliquée rapidement, les chances de survie de la victime sont améliorées de 50 %.