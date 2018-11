Un texte de Christine Bureau

Il faut que je diminue mon horaire et que je refuse du monde , laisse tomber le propriétaire de La Boîte à cheveux, Alexandre Choinière. Ce n’est pas faute d’avoir essayé; il publie des annonces sur Internet et tente d’attirer les nouveaux diplômés.

Beaucoup de salons ont de la misère à trouver des coiffeurs et des coiffeuses. Je ne suis vraiment pas tout seul. Il y a plein d’offres d’emploi en coiffure , ajoute-t-il.

On se les arrache tous entre salons! Alexandre Choinière, propriétaire de La Boîte à cheveux

Alexandre Choinière, propriétaire du salon La Boîte à cheveux, établi sur la rue King Ouest à Sherbrooke Photo : Radio-Canada/Christine Bureau

Au Coiffurium du Centre Sherbrooke, le même problème se fait sentir, mais le propriétaire et président de l’Association professionnelle des employeurs de la coiffure du Québec, Gervais Bisson, tient à apporter une nuance.

Il y a une pénurie de personnel, sans avoir une pénurie de coiffeurs. C’est tout à fait différent.



Gervais Bisson, propriétaire, Coiffurium

Selon lui, c’est le travail au noir qui mine l’industrie de la coiffure. En 2015, le salaire annuel d’un coiffeur était de 18 000 $, constate Emploi-Québec. Pour M. Bisson, ce chiffre est loin d’être réaliste.

Faut pas oublier que dans les soins personnels, il y a 280 millions de dollars de marché noir par année, de fraude fiscale , affirme-t-il, étude de Québec à l’appui.

Il déplore la facilité aussi qu’ont les coiffeurs de travailler au noir. C’est ce qui explique selon lui que les employeurs ont tant de difficulté à trouver du personnel, que ce soit pour un salaire horaire ou pour louer une chaise.

Gervais Bisson, propriétaire du Coiffurium à Sherbrooke et président de l’Association professionnelle des employeurs de la coiffure du Québec Photo : Radio-Canada

Qui plus est, les employeurs qui réussissent à trouver du personnel ont de la difficulté à le garder. Ça coûte une fortune former un coiffeur et le rentabiliser. Ça coûte environ 60 000 $ , déplore-t-il.

Plusieurs préfèrent quitter, une fois formés, pour travailler à leur compte. Une majorité déclare en bas de 30 000 $ pour ne pas payer la TPS/TVQ, poursuit M. Bisson. Il en a d’ailleurs fait le cheval de bataille de son Association.

Depuis 2003, qu’on interpelle le ministère du Revenu. En 2012, on a eu un gain. On avait un ministre du Revenu qui était prêt à passer à l’action parce qu’il s’était rendu compte qu’il y avait une majorité de coiffeurs autonomes de 60 ans et plus qui retiraient ou qui allaient retirer leur régime de rente et qui n’avaient pas 200 $ par mois , se remémore-t-il.

Puis, malgré les bonnes volontés, le projet tombe à l’eau. Et depuis, plus rien. C’est une patate chaude , admet M. Bisson.

Pour contrer le problème du travail au noir, son Association propose deux choses : soit commencer à imposer la TPS/TVQ dès le premier dollar ou l’enlever complètement, comme c’est le cas pour les acupuncteurs.

Revenu Québec de son côté dit déjà faire des vérifications chez les coiffeurs pour s'assurer de leur conformité, il le fait dans d'autres secteurs d'activités. En réponse aux demandes de l'Association, le Ministère répond qu'une ou l'autre des deux solutions nécessiterait une modification à la politique fiscale . Le cabinet du ministre, lui, n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue.

Une baisse d'inscriptions dans les programmes

Autre facteur qui explique cette pénurie en Estrie : les nouveaux coiffeurs disponibles se font rares. Le nombre de diplômés du programme de coiffure du Centre 24-juin est à la baisse depuis les récentes années.

C’est peut-être l’horaire de travail. Faut toujours travailler au moins une journée la fin de semaine. C’est beaucoup d’heures , avance Alexandre Choinière pour expliquer la baisse d’intérêt des étudiants. Il y a aussi le fait que les élèves sont incités à se diriger vers le cégep ou l’université plutôt que vers un programme professionnel.

Enseignante à Sherbrooke au Centre 24-Juin au programme de coiffure, Guylaine Tessier attribue plutôt cette baisse du nombre d’inscriptions à la dénatalité .

Le gouvernement nous a obligés à faire deux cohortes par année. On a été contingenté. On est à deux cohortes par année, mais c’est récent le fait qu’on a de la misère des fois à partir deux cohortes , assure-t-elle.

Guylaine Tessier, enseignante au Centre 24-Juin au programme de coiffure Photo : Radio-Canada

Chaque cohorte compte 20 étudiants maximum. Selon l’enseignante, le métier est encore très convoité . On commence toujours avec une base de salaire, mais on peut très, très, très bien gagner sa vie en coiffure , assure-t-elle.