Un texte de Patrick Henri

Un coup d’œil rapide aux statistiques des gardiens de la LNH permet de constater qu’il y a quelques intrus dans le haut du classement.

Certes, les Pekka Rinne (Predators), Devan Dubnyk (Wild), Carey Price (Canadiens), Andrei Vasilevsky (Lightning) et Marc-André Fleury (Golden Knights) se retrouvent sur la liste, mais leurs noms côtoient ceux moins connus de Casey DeSmith (Penguins), Juuse Saros (Predators) et David Rittich (Flames).

Rittich a obtenu quatre départs depuis le début de la saison et il a été appelé à remplacer Mike Smith à deux reprises.

Sa fiche est de 3-1-0

Parmi les 39 gardiens du circuit qui ont disputé au moins cinq rencontres, il occupe le cinquième rang avec une moyenne de buts alloués de 2,08.

Son pourcentage d’efficacité de ,939 le place au troisième rang à ce chapitre.

Meilleur que Mike Smith?

Les Flames ne sont sans doute pas prêts à concéder le titre de gardien numéro un à Rittich, mais il ne serait pas surprenant de le voir disputer plus de matchs que la plupart des autres gardiens numéro deux du circuit.

Mike Smith, le gardien numéro un des Flames, présente un dossier de 4-4-1, une moyenne de 3,55 (34e rang) et un pourcentage d’efficacité de ,878 (38e rang).

Il est vrai que Smith a affronté de meilleures équipes que Rittich, mais lorsque le gardien de 26 ans est devant le filet, l’attaque des Flames est moins productive.

Quand Smith amorce une rencontre, les Flames marquent en moyenne 3,33 buts par match. Lors des quatre départs de Rittich, l’équipe a inscrit un total de 11 buts, soit une moyenne de 2,75 buts par rencontre.

De ces 11 buts, deux ont été inscrit en prolongation et deux autres dans les deux dernières minutes de la troisième période.

Rittich a disputé un total de 289 minutes, il n’a eu l’avance que lors de 62:04, dont 43 minutes dans la victoire des Flames 4-1 face aux Rangers.

Le gardien d’origine tchèque prouve, depuis le début de la saison, que ses coéquipiers peuvent compter sur lui dans toutes les situations.

Une aubaine

Rittich n’a jamais été repêché par une équipe de la LNH. Il s’est joint aux Flames en juin 2016; sa présence avait pour but d’assurer de la profondeur devant le filet, en attendant que Jon Gillies soit prêt à faire le saut dans la LNH.

À sa première saison dans la Ligue américaine (2016-2017), Rittich a disputé moins de rencontres que Gillies, mais a présenté de meilleures statistiques que le jeune espoir des Flames.

La saison suivante, il a amorcé la saison avec cinq victoires et un revers et c’est lui qui a été rappelé par les Flames quand ceux-ci ont constaté qu’Eddie Lack n’était pas en mesure de faire le travail comme adjoint de Mike Smith.

Il a disputé 21 matchs et présenté une fiche de 8-6-3, avec une moyenne de 2,92 et un pourcentage d’efficacité de ,904.

Durant la saison morte, Rittich a signé une nouvelle entente d’un an qui lui rapporte 800 000$.

Seulement huit équipes versent moins d’argent que les Flames à leur deuxième gardien.

Le temps des décisions

Dans les prochains mois, les Flames devront prendre d’importantes décisions concernant l’avenir de leurs gardiens de but.

Le vétéran Mike Smith aura 37 ans en mars. Il deviendra joueur autonome sans compensation à la fin de la saison.

Rittich sera aussi joueur autonome, mais avec restriction, ce qui signifie que les Flames auraient l’option d’égaler toute offre qui pourrait lui être faite par une autre organisation.

Jon Gillies aura 25 ans en janvier. Il dispute une quatrième saison dans la Ligue américaine et connaît un début de saison très difficile.

Après six matchs, il présente une moyenne de plus de cinq buts alloués par match (5,47) et un pourcentage d’efficacité de ,832.

Les statistiques de Tyler Parsons ne sont guère plus reluisantes. Celui qui a été repêché au deuxième tour par les Flames en 2016 (54e au total) a disputé trois rencontres. Sa moyenne est de 4,91 et son pourcentage d’arrêt de ,831.

Les contrats de Gillies et de Parsons sont valide jusqu’à la fin de la saison 2019-2020.