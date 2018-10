Logan Paul veut une « seconde chance ». Au journaliste du Hollywood Reporter, il évoque ses regrets de n’avoir pas su manipuler avec assez de réserve les images-choc d’un homme suicidé.

J’aurais pu montrer plus d’empathie dans la narration, par exemple. Et m’assurer que le montage ne soit pas aussi explicite. Logan Paul

Au plus fort de sa popularité, la chaîne YouTube de Logan Paul comptait 23 millions d’abonnés. Celui qui documentait sa vie dans ses vidéos et sur les réseaux sociaux mettait de l’avant sa personnalité colorée et orchestrait des mises en scène spectaculaires le montrant relever des défis absurdes. Il avait ainsi construit un empire de 13 millions de dollars.

Le conte de fée s'est abruptement interrompu quand le jeune homme de 23 ans a filmé le corps d’un homme qui s'était enlevé la vie dans la forêt d'Aokigahara, au Japon, près du mont Fuji. Le ton de la vidéo, qui mélange cette image à des scènes de pur divertissement, a indigné des internautes du monde entier et a été jugé contraire au code de conduite de YouTube. La vidéo avait été visionnée 19 millions de fois avant d’être retirée de la plateforme.

Le reportage du journaliste Seth Abramovitch détaille les circonstances du tournage et permet à Logan Paul d'exprimer le regret instantané qui s’est emparé de lui ce soir-là, dès qu’il a pris connaissance de la première vague d’indignation. Il raconte une soirée du Nouvel an éprouvante dans sa chambre d’hôtel japonaise, à pleurer et à mesurer la gravité de son erreur de jugement.

Il assure qu'il a changé. « J'étais irrespectueux partout où j'allais, dit-il. Aux États-Unis, en Italie, en France, partout. L'ancien Logan était tout simplement insensible. »

Est-ce la première étape d’un retour de Logan Paul sur YouTube ? L’avenir nous le dira.