Un récit de Radja Mahamba

Avec la collaboration des élèves des écoles Lacerte et Précieux-Sang

Vous aimez avoir peur et vous raconter des histoires à l'Halloween? Les enfants aussi. Ceux des écoles Précieux-Sang et de Lacerte, à Winnipeg, ont joué le jeu en inventant des histoires dont nous avons gardé les meilleurs passages pour vous proposer cette effroyable – et rigolote – histoire d'Halloween!

Et si vos enfants passent l'Halloween ce soir, n'oubliez pas les conseils à suivre pour fêter l'Halloween en toute sécurité.