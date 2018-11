Un texte de Romain Schué, correspondant parlementaire à Québec

Ces derniers jours, les têtes pensantes du gouvernement Legault ont pu pousser un soupir de soulagement. Désormais, les 26 ministres ont leur chef de cabinet. L’équipe complète est, en revanche, encore en cours de finalisation et plusieurs annonces se feront prochainement.

Pour remplir ces cases vides, la CAQ a regardé, en majorité, vers le Parti québécois (PQ). « Ça donne l’impression qu’ils ont pris un bottin des gouvernements péquistes et qu’ils ont appelé tout le monde », confie Dominic Vallières, ancien stratège du PQ.

Outre François Legault, la plupart des membres de sa garde rapprochée y ont également travaillé, notamment Martin Koskinen, directeur de cabinet du premier ministre, et Pascal Mailhot, les deux personnes en charge, principalement, de ce recrutement massif.

Ainsi, parmi les chefs de cabinet, qui ont une fonction essentielle en étant les principaux conseillers du ministre, chargés également de faire le lien avec le cabinet du premier ministre, on compte ainsi près 12 anciens péquistes sur 26 postes, soit près de la moitié. Pour la plupart, ils ont exercé des fonctions similaires dans les gouvernements de Lucien Bouchard, Bernard Landry ou Pauline Marois.

Que ce soit Denis Dolbec (Finances), Alexandre Ramacieri (Économie), Alain Lavigne (Sécurité publique), Marc-André Ross (Justice), Denis Simard (Santé) ou encore Jonathan Valois (Famille, député du PQ entre 2003 et 2007), tous présentent la particularité d’avoir cumulé une belle expérience avec le PQ, avant de diriger un important cabinet de la CAQ.

Pour ces postes clés, « l’expérience au sein d’un cabinet a été un critère fort », reconnaît Manuel Dionne, directeur des relations avec les médias et ex-responsable des communications de Bernard Drainville, entre 2012 et 2014. M. Dionne avait d’ailleurs été recruté au début de l’été par Stéphane Gobeil, ancien conseiller de Pauline Marois.