Un texte de Joane Bérubé

Actuellement, vendre une entreprise de pêche et les permis qui y sont associés peut prendre plusieurs mois, voire plus d’un an.

Souvent, ces entreprises valent de plusieurs centaines de milliers de dollars à quelques millions de dollars, dépendamment des espèces pêchées et des caractéristiques du bateau vendu.

La problématique est sérieuse puisque 71 % des pêcheurs ont plus de 50 ans, dont 36 % ont plus de 60 ans. En 1995, l’industrie ne comptait aucun détenteur de permis de moins de 40 ans. Elle en compte aujourd’hui 11 %.

Portrait de l'industrie des pêche et de l'aquaculture Gaspésie-Bas-Saint-Laurent Photo : Radio-Canada

La situation s’est améliorée, mais l’industrie a aussi beaucoup changé.

Selon le portrait de l'industrie tracé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), les enjeux du transfert des entreprises de capture sont maintenant liés au prix croissant des permis.

Les jeunes ont de moins en moins les moyens de concurrencer les détenteurs de permis déjà établis.

Multiples démarches

Il s’agit aussi de transactions complexes avec beaucoup de facteurs à considérer, souligne Geneviève Myles, chargée de projet à l’Association des capitaines propriétaires de la Gaspésie. Le bateau, les permis, il y a énormément de règlements, il peut y avoir des discussions avec les institutions financières, il peut y avoir des discussions avec le MAPAQ, il y a des notions de garanties , énumère Mme Myles.

C’est dans l’optique de faciliter et de soutenir les démarches qu’une trousse d’accompagnement pour ceux qui cèdent leur entreprise et ceux qui veulent la reprendre a été élaborée par un comité dont fait partie Alain Paradis, directeur de la MRC de Côte-de-Gaspé.

La trousse aborde plusieurs thèmes dont, entre autres, le recrutement des repreneurs éventuels, le jumelage entre un acheteur potentiel et un vendeur, le rôle des associations de pêcheurs, les négociations, le financement ou les modalités administratives et légales du transfert.

Révision de la réglementation

La vente doit aussi être conforme à de nombreuses réglementations, qui peuvent dans certains cas devenir un frein à un transfert d’entreprises.

Plusieurs règles actuelles ont été mises en place à une époque de rationalisation où des flottilles de pêche devaient être protégées. Ç’avait une raison d’être , souligne Érick St-Laurent, directeur du secteur Gaspésie et Bas-Saint-Laurent du ministère des Pêches et des Océans.

Crevettier Photo : Radio-Canada

Toutefois, même si les associations et les regroupements n’ont pas tous le même avis sur le maintien ou non de certaines réglementations, tous reconnaissent que des ajustements sont nécessaires.

Un comité de travail du MPO, auquel participe l’industrie, planche d’ailleurs depuis presque un an sur la révision le fonctionnement des règles administratives et leurs impacts sur l’avenir des flottilles.

C’est là-dessus que le travail se fait présentement , précise M. St-Laurent. Il donne l’exemple du droit de refus qui a été aboli, il y a quelques mois.

Jusqu’à récemment, avant qu’un transfert d’entreprises puisse se faire à l’intérieur d’une même flottille, le permis devait être offert à un membre de la famille puis à un membre de la flottille. On devait descendre certaines étapes comme ça, mais, là, c’est tombé , explique le gestionnaire de Pêches et Océans.

L’objectif du comité de travail est d’assurer une meilleure cohésion tout en ouvrant la porte à la relève.

Travail des associations

Cet élan vers la relève est aussi une préoccupation importante pour les associations de pêcheurs.

Huit transactions ont été conclues cette saison par le Regroupement des pêcheurs du sud de la Gaspésie. Huit autres pourraient se réaliser d’ici le début de la prochaine saison, indique le président du Regroupement, O’Neil Cloutier.

homardier à quai Photo : Radio-Canada/CBC

Le président de l’Association des capitaines propriétaires de la Gaspésie, Jean-Pierre Couillard, a accompagné cette année pendant six mois un jeune de la relève qui a racheté une entreprise détenue par un membre de sa famille.