Un texte de Lyne-Françoise Pelletier

Une de ces structures provisoires occupera une partie du stationnement du stade Lamport au 1155 rue King Ouest alors qu'une autre sera érigée au 701 rue Fleet près de la Place de l'Exposition nationale.

Elles pourront accueillir jusqu'à 100 personnes et leurs animaux domestiques. Les travaux d'installation doivent se terminer d'ici quelques semaines.

Chaque tente comprend une membrane isolante, qui l'aide à résister aux intempéries comme la pluie, le vent et la neige, ainsi qu'un système de chauffage ou d'air conditionné.

Il y aura aussi des lits pliants, des douches et des toilettes, des installations de buanderie, une salle à manger et un salon avec des télévisions. De plus, les clients pourront déposer leurs biens dans une salle d'entreposage.

Les Services de logement, de soutien et d'hébergement de Toronto ont besoin de deux autres structures provisoires, une dans l'est et l'autre dans l'ouest de la ville, pour répondre adéquatement aux besoins des personnes sans domicile cet hiver. Ces deux emplacements n'ont pas encore été identifiés par les employés municipaux.

Chaque tente peut abriter 100 personnes, selon la Ville de Toronto. Photo : Ville de Toronto

Les tentes sont une solution rapide pour la Ville de Toronto qui a du mal à trouver des édifices conformes aux normes d’accessibilité et à proximité du transport en commun et d’autres services.

Ces structures sont fonctionnelles et peuvent être aisément démontées et transportées ailleurs rapidement.

La Ville de Toronto déboursera 10 millions de dollars pour héberger 400 sans-abri du 15 novembre au 15 avril.

Par ailleurs, la Ville de Toronto annoncera bientôt son plan complet concernant l'hébergement permanent et temporaire des sans-abri pour l'hiver.