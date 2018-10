Un texte de Patrick Bergeron

L'analyse des résultats de l'élection du 14 octobre démontre que plus de 93 % des votes reçus pour Gaétan Ouellet proviennent d'électeurs du quartier Cabano alors que Thérèse Viel a reçu un appui majoritairement des électeurs du quartier Notre-Dame-du-Lac. Des 835 votes enregistrés pour elle, 730 provenaient de son quartier.

Malgré tout, Gaétan Ouellet maintient qu'en informant comme il se doit les résidents de sa ville et en misant sur la transparence, il pourra régler certains conflits.

Gaétan Ouellet remporte les élections à la mairie de Témiscouata-sur-le-Lac avec 64% des suffrages. Photo : www.facebook.com/gaetan.ouellet.33

Le nouveau maire se dit toujours en faveur de la construction d'un seul aréna à Témiscouata-sur-le-Lac. Il croit toujours que le site de l'ancien aréna Phil-Latulippe est le meilleur.

On est près des écoles ce qui assure une entente avec la commission scolaire pour le jour ce qui permet de limiter les déficits possibles pour l'aréna. Gaétan Ouellet, maire de Témiscouata-sur-le-Lac

Gaétan Ouellet veut également mettre cartes sur table avec les résidents pour qu'ils puissent bien mesurer les sommes à débourser dans le dossier de l'alimentation en eau potable pour le quartier Notre-Dame-du-Lac.

Professeur à l'École nationale en administration publique, l'ex-ministre des Affaires municipales Rémy Trudel ne se dit pas surpris outre mesure de voir cette division entre deux quartiers, et ce même si la fusion entre Cabano et Notre-Dame-du-Lac a eu lieu il y a plus de 8 ans.

Il croit toutefois que les élus devront tout faire pour dégager un consensus dans les dossiers de la reconstruction d'un aréna et de l'alimentation en eau potable. La tenue de consultations ou d'un référendum pourrait être bénéfique selon lui.

Si on ne trouve pas une solution qui plaît aux deux quartiers, les répercussions pourraient se faire sentir pour plusieurs années. Rémy Trudel, professeur invité, École nationale d'administration publique

Le maire de Témiscouata-sur-le-Lac ne croit pas qu'un référendum sera nécessaire. Il souligne que cet exercice démocratique serait coûteux d'autant plus que la Ville a dû payer pour deux élections en près d'un an.