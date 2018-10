Il s’agit d’une victoire pour le syndicat des pompiers, qui souhaite mieux protéger ses membres contre les cancers.

Lorsqu'un pompier combat un incendie, son vêtement de protection individuelle (VPI) doit être décontaminé et envoyé au nettoyage en raison des fines particules toxiques contenues dans la fumée. Cela peut poser problème lorsqu'un autre feu éclate et que le pompier n'a qu'un seul habit de combat.

L’achat, qui permet de remédier à ce problème, coûtera un million de dollars sur deux ans. Le montant comprend aussi le remplacement de vieilles tenues de combat et l'achat d'autres équipements.

Mathieu Jolicoeur est vice-président du Comité santé et sécurité à l'Association des pompiers de Gatineau

On est contents des avancées , a indiqué Mathieu Jolicoeur, vice-président du Comité santé et sécurité de l'Association des pompiers et pompières de Gatineau. Je pense qu’on a réussi à convaincre [la Ville] que c’était la meilleure façon de faire .

C'est une première manche pour le syndicat, qui poursuit sa bataille afin que le gouvernement adopte des règles précises quant à la durée de vie utile d'un vêtement de protection (VPI). Le syndicat soutient que le tiers de la réserve de VPI mise à la disposition des pompiers a atteint sa durée de vie.

Or, André Bonneau, le directeur du Service de sécurité incendie de Gatineau (SSIG) a assuré, en mai dernier, que la majorité des vêtements de protection avaient moins de 10 ans, soit la norme établie par la National Fire Protection Agency, qui est reconnue aux États-Unis comme au Canada. M. Bonneau a aussi assuré que les vêtements faisaient annuellement l’objet d’une évaluation par une firme spécialisée.

Décision de la CNESST en révision

En avril, le syndicat avait déposé une plainte à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) alléguant que les vêtements de protection individuelle de rechange mis à la disposition des pompiers n'étaient pas adéquats. Après que sa plainte fut rejetée par la CNESST à ce sujet, le syndicat attend maintenant la décision d'un tribunal de révision.

Bien qu’il se réjouisse de ces nouveaux VPI, Mathieu Jolicoeur croit que sur le fond, ça reste la même chose. Là, on va avoir des VPI qui vont être moins âgés qui vont renflouer notre réserve, mais nous, on ne peut pas accepter qu’il y ait des VPI de plus de 10 ans, que ce soit la réserve ou les VPI de rechange , a-t-il fait valoir.

Avec de nouveaux cas de cancers diagnostiqués presque chaque année dans ses rangs, l'objectif pour le syndicat est de mieux protéger les pompiers.

