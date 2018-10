Les farceurs qui apprécient l’humour noir ne doivent cependant pas s’inquiéter outre mesure. Avant que des accusations ne soient portées contre vous, il sera en effet nécessaire de prouver qu’il y a véritablement un lien de cause à effet entre vos gestes et la mort de la personne visée par ceux-ci, et que vous avez agi de façon irresponsable.

« Le meilleur exemple que je pourrais vous donner, c’est si vous connaissez la condition cardiaque d’une personne et que, volontairement, vous lui faites peur, qu’elle a une crise cardiaque et qu’elle en meurt », explique l’avocat criminaliste Patrick Davis en entrevue à l’émission Isabelle Richer.

M. Davis donne aussi l’exemple d’un homme qui, il y a une dizaine d’années à Saint-Jean-sur Richelieu, avait sauté dans le canal de Chambly après qu’on lui eut fait peur. L’homme en était mort.

Ses agresseurs avaient été accusés d’homicide involontaire, notamment parce qu’ils l’avaient aspergé de poivre de cayenne.

La sorcellerie est un acte criminel

Par ailleurs, la sorcellerie est également passible de condamnation selon le Code criminel canadien, rédigé en 1892. Elle doit toutefois avoir un but frauduleux pour devenir problématique.

« Luc Langevin qui fait de la magie, ce n’est pas illégal, car il n’y a rien de frauduleux », note M. Davis.

Mais quelqu’un qui utiliserait la magie pour gagner de l’argent en dupant une personne pourrait être reconnu coupable d’acte criminel. « Comme faire payer une somme d’argent à quelqu’un en lui faisant croire qu’on va le guérir par la magie », donne en exemple Patrick Davis.