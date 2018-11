L’événement, organisé par le Collège Mathieu, en collaboration notamment avec l’Association des juristes d'expression française, sera animé par le formateur et le consultant en développement économique, Maurice Chiasson.

Ce dernier se concentrera sur les règles de fonctionnement des organismes dont le rôle est de servir les intérêts des francophones.

« Il faut que les gens qui sont engagés dans le réseau associatif aient l’intérêt collectif à cœur. Il faut mettre de l’avant des valeurs axées sur l’intérêt collectif », dit-il.

M. Chiasson souhaite aider les organismes fransaskois à mieux rédiger leurs statuts et règlements de sorte que les politiques qui en découlent ne puissent être contestées.

« Les organismes ont des statuts et règlements, mais certains ont des lacunes au niveau des politiques. Les statuts et règlements ne couvrent pas toutes les situations, mais les politiques permettent de gérer l’ensemble des situations et de permettre aux organismes de bien fonctionner », explique-t-il.

Défis liés au recrutement

Maurice Chiasson encourage par ailleurs les organismes fransaskois à limiter la durée des mandats des membres des conseils d’administration à 2 ou 3 ans, afin de « permettre à du sang neuf de faire son entrée dans les organisations.

Le formateur originaire du Nouveau-Brunswick suggère également de bannir les mandats consécutifs qui s’échelonnent sur une trop longue période.

On essaie d’amener les organisations à se renouveler et aller chercher de nouveaux talents autour de la table. Maurice Chiasson, consultant en développement économique

Cependant, reconnaissant que beaucoup d’organismes fransaskois font face à des difficultés de recrutement, Maurice Chiasson affirme qu’il pourrait être possible pour un conseiller de réintégrer ses fonctions après les avoir délaissés pendant au moins une année.

« La personne peut se retirer pendant une année et revenir au conseil [d’administration] par la suite », précise-t-il.

Maurice Chiasson animera une seconde consultation publique au cours de la fin de semaine, lors du Rendez-vous fransaskois, toujours à Saskatoon.