Les employés demandent au CISSS de la Gaspésie de revenir à la table de négociation afin d'en arriver à une entente pour leur contrat de travail échu depuis 2015.

Les négociations se sont amorcées en 2015, à l'échelle nationale. Elles portaient notamment sur les clauses salariales.

Puis, il fallait négocier localement dans le cadre des fusions d'établissements en Gaspésie et de la création du Centre intégré de santé et de services sociaux, le CISSS de la Gaspésie.

Les parties avaient jusqu'au 30 septembre 2018 pour s'entendre, sinon elles devaient faire appel à un médiateur au plus tard 10 octobre.

Sur 26 points à débattre, dont l'organisation du travail, la mobilité de la main-d'œuvre et la supplantation, seulement 10 ont été réglés en Gaspésie.

Le syndicat demande au CISSS de la Gaspésie de reprendre les négociations.

Selon la présidente de l’APTS, Carolle Dubé, la question des déplacements des employés est particulièrement sensible.

L'employeur a des ambitions de pouvoir bouger les gens sur des grands territoires , mentionne-t-elle. On n’est pas contre à ce que les gens bougent, mais il faut quand même qu’il y ait une certaine limite imposée aux employeurs et surtout, ce qui est très important, c’est que les gens connaissent leur territoire de travail.

L'APTS estime que les points en litige pourraient se régler assez rondement si les négociations reprenaient.

Très loin d'une entente de principe, selon le CISSS

Le CISSS de la Gaspésie dit au contraire qu'une reprise des négociations à court terme ne semble pas possible. La direction dit vouloir s'en tenir au mécanisme prévu par la Loi 30 et s'en remet à un arbitre qui sera appelé à trancher.

On est encore loin d'une entente de principe avec le syndicat APTS au niveau de la Gaspésie , estime Michel Bond, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques au CISSS de la Gaspésie. C'est à l'image de ce qui est également au Québec. Je pense qu'il y a uniquement trois organisations qui ont convenu d'ententes avec le syndicat APTS à travers le Québec. Est-ce que c'était comment dire, une orientation provinciale où une stratégie syndicale au niveau des négociations? Mais il reste qu'à la date butoir du 30 septembre, on se trouvait encore très très loin d'une entente de principe.

Quant au médiateur, il n'a pas encore été désigné. Lorsqu'il sera en poste, il aura 60 jours pour tenter de rapprocher les deux parties. Dans le cas contraire, un arbitre devra trancher et imposer les termes d'un nouveau contrat de travail.

