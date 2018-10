Le leader parlementaire du gouvernement, Simon Jolin-Barrette, a ainsi rencontré mercredi matin le whip du PQ, Harold LeBel, avant de participer à la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. M. LeBel, s'appuyant sur l'exception accordée à l'Action démocratique du Québec (ADQ) en 2009, réclame que les dispositions de cette entente soient adaptées et étendues au Parti québécois.



Si la Coalition avenir Québec (CAQ) allait de l'avant, le PQ verrait ainsi son budget presque doubler : le montant actuel accordé aux 10 députés péquistes, qui sont actuellement catégorisés comme indépendants, atteint 937 000 $. Le parti réclame plutôt quelque 1,7 million de dollars.

Avec autant de députés élus que le PQ, nul doute que QS exigerait le même traitement. C'est le co-porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois qui gère les négociations au nom de son parti.

Outre l'augmentation budgétaire, les deux nouveaux partis officiels obtiendraient un temps de parole plus important et pourraient participer plus directement à certains travaux parlementaires.

On a des choses à dire, à présenter, on va avoir des questions à poser, on a besoin de recherchistes, d'une équipe. Harold LeBel, whip du PQ

Toujours au dire de M. LeBel, la reconnaissance est quasiment essentielle, puisqu'avec 21 députés indépendants – 20 pour le PQ et QS, en plus de l'ex-libéral Guy Ouellette – les règles parlementaires exigeant le consentement de tous les députés seraient difficilement applicables et risqueraient de provoquer la paralysie en Chambre.

Les libéraux favorables

Au Parti libéral (PLQ), qui compte 29 députés et jouit d'un statut d'opposition officielle, on indique être « ouvert » aux demandes des deux autres partis d'opposition.

« Si c'était moi qui négociais, ça ne serait pas difficile », a ainsi lancé, en riant, la whip libérale Nicole Ménard.

Tout porte à croire, cependant, que le PLQ n'envisage pas de céder une partie des 4,7 millions de dollars qui lui sont alloués par l'Assemblée nationale.

En vertu du règlement officiel de l'Assemblée nationale, un parti est reconnu officiellement s'il a fait élire au moins 12 députés ou s'il a recueilli au moins 20 % des voix, ce qui n'est pas le cas du PQ ni de QS.

L'Assemblée nationale souligne toutefois que « l’enveloppe allouée à l’opposition officielle et celles allouées aux autres groupes d’opposition résultent des négociations entre les partis au début de chaque législature ».

« On va avoir des discussions avec l'ensemble des groupes parlementaires au cours des prochaines semaines. C'est important que le Parlement fonctionne », a mentionné M. Jolin-Barrette.

Avec les informations de Mathieu Dion