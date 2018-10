La maison de briques de style colonial d'Aretha Franklin, située dans le canton de Bloomfield, est en vente pour 800 000 $ US. Elle compte cinq chambres, sept salles de bains et un accès à la piscine et aux courts de tennis du quartier résidentiel.

La piscine adjacente à la maison d'Aretha Franklin à Détroit, telle que présentée sur la fiche de vente Photo : The Michael Team

On y retrouve aussi un garage triple, un jacuzzi et un sauna.

Le sort de ses propriétés alimente la chronique depuis plusieurs semaines, la chanteuse n'ayant laissé aucun testament. Ses actifs comprennent plusieurs biens immobiliers dans la région de Detroit qui, selon les estimations des évaluateurs fiscaux, valent au moins 2 millions.

Aretha Franklin avait 76 ans et vivait dans un appartement au bord de la rivière au centre-ville de Detroit lorsqu'elle est morte, en août, d'un cancer du pancréas. Ses chansons Think et Respect sont des classiques du r&b.