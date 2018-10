Santé Canada affirme qu’il y aurait plus d’un million de maisons au Canada qui présentent un taux de radon trop élevé, causant de plus de 3000 décès par année. Il est la deuxième cause du cancer du poumon après la cigarette. Pourtant, seulement 6% des résidences canadiennes seraient testées.

Les Canadiens croient que ce n’est pas un risque. Le cancer du poumon, ça se développe au cours des années et il n’y a pas de signes , déplore Kelly Bush, gestionnaire du programme de sensibilisation au radon à Santé Canada.

Sans égard pour le lieu ou l’année de construction, le radon s’infiltre par les fissures du solage et s’accumule dans les pièces fermées. Mais les autorités soulignent qu’il existe des solutions. Pour commencer, des tests peuvent être achetés dans les magasins de rénovation et faits par les propriétaires ou par d es professionnels.

Si le taux de radon détecté est à un niveau trop élevé, les propriétaires peuvent ensuite faire installer un système qui évacue le gaz vers l’extérieur. Ces travaux doivent être faits par des professionnels.

Mike Holmes, animateur et entrepreneur en construction. Photo : Radio-Canada/Christian Milette

Selon le porte-parole de la campagne, l’animateur et professionnel en construction Mike Holmes Jr, ces travaux coûtent environ 2500 $ à 5000 $.

C’est accessible! Ça coûte moins cher qu’un nouveau toit et c’est une cause de cancer du poumon. Il n’y a pas de raison de s’en passer , estime M. Holmes.

Avec les informations de Christian Milette