Les plaignants ont exprimé des frustrations par rapport aux retards de livraison, aux problèmes de facturation et au mauvais service à la clientèle.

Les plantes les plus courantes faites au sujet des deux premières semaines [de service] de l’OCS portent jusqu’à présent sur des retards de livraison, de mauvaises communications avec les clients et sur des commandes incorrectes, annulées sans préavis ou impossibles à annuler , écrit l'ombudsman par voie de communiqué.

J’ai informé l’OCS que nous constatons un nombre élevé de plaintes et que nous surveillons la réponse qu’elle apporte à ces questions , a déclaré M. Dubé.

Nous avons [mobilisé] une équipe de notre personnel pour trier les plaintes et les régler rapidement, dans la mesure du possible, et nous sommes régulièrement en contact avec les hauts dirigeants de l’OCS , ajoute-t-il.

Avant de déclencher une enquête, l'ombudsman de l'Ontario doit d'abord déterminer des problèmes systémiques pour justifier sa nécessité.

Selon l'ombudsman de l'Ontario, la Société ontarienne du cannabis travaille d’arrache-pied pour régler les problèmes à l’origine de ces plaintes et que, si elle peut atténuer efficacement et rapidement les problèmes que nous détectons, une enquête officielle pourrait s’avérer inutile .

La Société ontarienne du cannabis n'a pas répondu immédiatement à la demande d'entrevue de Radio-Canada. Dans un courriel générique envoyé aux clients au cours des derniers jours, la société d'État « s’excuse des délais ».