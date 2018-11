Selon le conseiller Mathieu Fleury, un vote en faveur (opt-in) des magasins serait perçu comme une approbation de la politique du gouvernement Ford, alors qu’un vote contre (opt-out) enverrait le signal qu’Ottawa n’est pas une ville progressiste.

Le danger de voter en faveur est que la Ville d’Ottawa s’approprie les problèmes qui sont causés par le système du gouvernement Ford avec lequel le maire Jim Watson et moi, entre autres, ne sommes pas d’accord, a-t-il expliqué.

Selon lui, la consultation menée par la Ville n’est pas claire sur les pouvoirs dont la Ville disposera sur le nombre et les lieux où se trouveront ces futurs magasins.

Moi je pense que le conseil municipal devrait s’abstenir de voter sur ce que la province nous demande, a soutenu le conseiller. C’est leur modèle, ils devraient soit donner les outils aux municipalités ou vivre avec les conséquences du modèle qu’ils proposent .

Le conseiller a affirmé que s’abstenir de voter est la position la plus sensée pour protéger la communauté et pour envoyer un message à la province que la Ville souhaite avoir plus de contrôle sur la mise en place de ces commerces privés.

Pour M. Fleury, ne pas voter en faveur n’est pas une option, mais voter en faveur de la politique sans avoir les outils, c’est avoir le problème sans avoir la solution .

Échéancier serré

Les municipalités ontariennes ont jusqu’au 22 janvier pour indiquer au gouvernement provincial si elles veulent ou non autoriser l’exploitation d’établissements de vente au détail sur leur territoire.

Le directeur général des services d'urgence et de protection à la Ville d'Ottawa, Anthony Di Monte, trouve que l’échéancier est serré. Selon lui, les élections municipales ont jeté un pavé dans la marre, tout comme le changement de cap du gouvernement Ford, qui a opté pour une formule différente de celle à laquelle se préparait l'appareil municipal au départ.

Rappelons que l'ancien gouvernement libéral de Kathleen Wynne prévoyait un modèle basé sur les LCBO alors que le gouvernement progressiste-conservateur de Doug Ford a choisi un modèle hybride qui permet la vente en ligne et qui permettra au printemps la vente au détail privée encadrée par la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario.

Notre but c’est d’avoir le plus d’information possible à donner aux décideurs politiques, a indiqué M. Di Monte au sujet de la consultation menée auprès des citoyens par la Ville d'Ottawa.

Il a par ailleurs soutenu que la légalisation se passait bien à Ottawa et n'a fait état d'aucun bouleversement, admettant toutefois que jusqu'à une douzaine de magasins illégaux toujours ouverts sur le territoire.

Les Ottaviens ont jusqu'au 7 novembre pour remplir le sondage en ligne.