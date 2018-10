Un texte de Claudine Brulé

Le Dr Dave Williams a fait un commentaire diffusé dans une capsule d'Ontario News Now, un service en ligne du parti au pouvoir, qui présente le point de vue du gouvernement sous forme de reportages de nouvelles.

Questionné sur le sujet, le porte-parole du ministère de la Santé répond que le Dr Williams a comme responsabilité d'informer les Ontariens et que lundi, il était disponible pour tous les médias présents à l'événement public .

Or, Ontario News Now n'est pas une organisation médiatique. Ce service est dirigé et il est payé par le Parti progressiste-conservateur et non pas par le gouvernement de l'Ontario.

La porte-parole en matière de santé du NPD, France Gélinas, affirme que le médecin-hygiéniste en chef de l'Ontario est choisi par l'ensemble des partis à Queen's Park et doit demeurer non partisan.

Elle croit que la participation du Dr Williams à une vidéo d'Ontario News Now lui fait perdre de la crédibilité auprès des Ontariens.

De voir un officier de l'Assemblée législative faire partie d'un clip partisan du Parti conservateur est absolument inconcevable, inacceptable et ne peut pas se reproduire. France Gélinas, porte-parole du NPD en matière de santé

Mme Gélinas blâme aussi le gouvernement qui, selon elle, devrait savoir que les officiers de l'Assemblée législative sont des personnes qui doivent rester neutres et ne pas être utilisées à des fins partisanes, dit-elle.

La ministre de la Santé, qui apparaît dans le même segment vidéo que le Dr Williams ne voit pas de problème à ce qu'un bureaucrate haut placé participe à un produit partisan.