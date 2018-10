La SPCA de l’Ontario justifie sa décision par le manque de ressources financières pour maintenir sa division des enquêtes sur ces types d'animaux.

Selon une porte-parole pour l’organisme, Alison Cross, la SPCA n’avait pas le choix de restructurer ses services pour faire face à de nombreux défis.

Nous avons besoin d’aide et pour y arriver, nous devons nous adapter aux nouvelles réalités , a-t-elle expliqué.

Une partie de ce plan consiste à confier au ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario la protection du bétail et des chevaux.

Toutefois, un porte-parole pour le Ministère affirme ne pas être au courant des plans de la SPCA et note que le gouvernement n'a pas le pouvoir d’enquêter ces dossiers. Selon lui, ces tâches devront retomber entre les mains des policiers.

Annuellement, le gouvernement ontarien paie 5,75 millions de dollars à la SPCA de l’Ontario pour la gestion d’une ligne téléphonique pour recevoir des informations sur des cas de cruauté envers les animaux, une équipe capable d'enquêter sur les cas complexes, et un registre des zoos et aquariums et des spécialistes pouvant enquêter sur ces installations.

La SPCA de l'Ontario a aussi des enquêteurs spécialisés sur les cas de cruauté envers les animaux dans les Premières nations et Nord de l'Ontario.