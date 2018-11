Un texte de Thomas Gerbet

C'est l'une des plus importantes poursuites à laquelle une municipalité n'a jamais été confrontée au Québec et elle touche une communauté de 2800 habitants.

La compagnie minière de Vancouver Canada Carbon réclame 96 millions de dollars en dommages et intérêts à Grenville-sur-la-Rouge ainsi qu'au maire et à ses conseillers pour avoir modifié un règlement de zonage qui met en péril son projet de carrière de marbre et de mine de graphite à ciel ouvert.

Localisation de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge. Photo : Google map

La municipalité estime qu'on tente de la museler et tentera d'en convaincre le tribunal lors d'une audience, demain, au palais de justice de Saint-Jérôme. Une manifestation de groupes citoyens et environnementaux aura lieu à l'extérieur du tribunal.

Après l'annonce de la poursuite en mars, le professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa David Robitaille avait qualifié la poursuite de « punitive » et « démesurée » et qu'elle était de l'« intimidation juridique ».

Le professeur rappelait que la Cour suprême a déjà reconnu que des conseils municipaux peuvent changer d'idée et que même si cela affecte les affaires d'une entreprise, il s'agit d'un « effet normal de la démocratie ».

Le droit minier plus fort que l'aménagement du territoire?

Le projet minier est situé dans le nord de la municipalité. Les principaux villages sont au sud. Photo : Radio-Canada/Denis Babin

Les élections de 2017 ont porté au pouvoir un groupe de citoyens qui s'opposait au projet minier, contrairement au conseil municipal précédent. En février 2018, les nouveaux élus ont amendé le règlement de zonage afin de freiner le projet.

Canada Carbon veut au contraire faire valoir que la loi québécoise donne préséance au droit minier sur l'aménagement et l'urbanisme, et que la modification d'un règlement de zonage ne devrait pas l'empêcher d'exploiter une mine sur un territoire où elle détient des claims.

Le gouvernement du Québec interviendra-t-il?

Le gouvernement Couillard s'était intéressé au dossier de Grenville-sur-la-Rouge et avait entendu des représentants des deux parties, mais il n'avait pas pris position officiellement.

En 2014, Québec n'avait pas soutenu la municipalité de Ristigouche, en Gaspésie, dans le litige l'opposant à la compagnie gazière et pétrolière Gastem. Malgré tout, le village de 167 habitants avait réussi à renverser la poursuite d'un million de dollars qui pesait sur lui.

La compagnie prétendait que le règlement municipal protégeant l'eau potable l'avait obligée à arrêter ses activités d'exploration dans le secteur.