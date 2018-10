Les procureurs fédéraux avaient déjà indiqué qu'ils avaient l'intention de demander la peine de mort.

« Aujourd'hui commence le processus de recherche de justice pour les victimes de ces actes haineux, et la guérison des familles des victimes, de la communauté juive et de notre ville, a déclaré le procureur américain Scott Brady dans un communiqué. Notre bureau n'épargnera aucune ressource et travaillera avec professionnalisme, intégrité et diligence, d'une manière qui honore les victimes. »

Dimanche, les autorités américaines avaient annoncé que Robert Bowers ferait face à 29 chefs d’accusation, pour entrave à l’exercice de convictions religieuses entraînant la mort, utilisation d’une arme à feu pour commettre un crime violent, entrave à l’exercice de convictions religieuses ayant causé des lésions corporelles à un agent de la sécurité publique et utilisation et décharge d’une arme à feu lors d’un crime violent.

Robert Bowers est actuellement emprisonné sans possibilité de libération sous caution, en attente de son procès préliminaire. Une audience est prévue jeudi.

Photo de Robert Bowers fournie aux médias par les autorités. Bowers est accusé d'avoir tué 11 personnes dans une synagogue de Pittsburgh. Photo : La Presse canadienne/AP/Secrétariat au Transport de la Pennsylvanie

L’adieu aux victimes

Onze personnes ont été tuées et six ont été blessées lors de la fusillade survenue samedi matin dans la synagogue Tree of Life de Pittsburgh.

Quatre des blessés, dont deux policiers, sont toujours à l’hôpital. Selon des officiels médicaux toutefois, l’état de santé des deux personnes qui étaient le plus sérieusement blessées, un policier et une personne qui assistait au service religieux à la synagogue, s’améliore.

Robert Bowers a ouvert le feu sur les fidèles en criant des déclarations antisémites dont : « Tous les juifs doivent mourir ».

Le cercueil d'Irving Younger, 69 ans, une victime de la tuerie de la synagogue Tree of Life est porté jusqu'à un corbillard, après ses funérailles. Photo : Reuters/Cathal McNaughton

Les funérailles de trois des victimes, Melvin Wax, 87 ans, Irving Younger, 69 ans et Joyce Fienberg, 75 ans, étaient célébrées mercredi.

La série de services funèbres a commencé lundi et durera une semaine.