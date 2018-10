Un texte de Julie Larouche

Éventuellement, cela va servir à toutes les activités de la Rubrique, la production, la diffusion, l'aide à la communauté, les activités scolaires. On souhaiterait également bonifier les activités gratuites au parc de la Rivière-aux-Sables dans le cadre du Festival international des arts de la marionnette à Saguenay , précise la directrice générale de la compagnie, Lyne L'Italien.

Pour l'occasion, deux présidents d'honneur ont la tâche de solliciter leur réseau de contacts : le vice-recteur aux partenariats et secrétaire général de l'UQAC, Alexandre Cloutier, et l'homme d'affaires Yvon Desjardins, président du Centre hydraulique Hydrep. Un choix stratégique, qui permet de rallier les milieux des affaires et politique. De plus, en discutant avec eux, on s'aperçoit que les présidents d’honneur sont aussi deux amoureux de théâtre.

C'est important de s'impliquer pour la culture de la région. Il y a beaucoup de talent ici. Je suis un amateur de théâtre. J'ai bien aimé la dernière production de La Rubrique, L'État, c'était politique, avec un beau jeu d'acteurs , mentionne Yvon Desjardins.

Il s'est même déjà retrouvé sur les planches il y a quelques décennies.

Quand j'étais jeune, au Nouveau-Brunswick, j'ai déjà fait du théâtre avec l'interprète de la Sagouine, Viola Léger. C'est vraiment ça qui a éveillé mon goût du théâtre. Yvon Desjardins, président d'honneur

Pour Alexandre Cloutier, il s'agit d'abord d'une implication citoyenne pour encourager une institution majeure dans le paysage régional. Je le fais pour soutenir l'art dans son sens large. Je considère que c'est fondamental pour notre esprit, ça nous donne un peu de perspective, particulièrement le théâtre. C'est un secteur culturel qui m'inspire beaucoup , mentionne l'ex-député de Lac-Saint-Jean.

C'est d'ailleurs dans le cadre de ses fonctions de politicien qu'il a pu approfondir ses connaissances du milieu théâtral québécois.

Je me suis lié d'amitié avec un certain Serge Denoncourt il y a déjà quelques années lorsqu'il m'a appuyé dans mes courses au leadership, souligne Alexandre Cloutier. C'est beaucoup avec lui que s'est fait mon introduction au monde du théâtre. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, il est très engagé et il fait des pièces magnifiques.

La directrice générale montre les débuts du Théâtre La Rubrique au Café chez l'Bedeau. Photo : Radio-Canada/Julie Larouche

Le lancement de la campagne de financement a eu lieu mercredi matin au Côté-Cour de Jonquière. Il faut dire que le lieu de diffusion de la rue de la Fabrique à Jonquière occupe une place de choix dans l'histoire de la compagnie théâtrale. En 1979, Marielle Brown, Diane Maziade, Suzanne Biron et Julien Fortin ont créé la Rubrique au Café chez l'Bedeau, devenu maintenant le Côté-Cour.

Le point culminant de cette campagne de financement est un souper-bénéfice, qui aura lieu le 29 mars au restaurant-école La Pomme d'API de Jonquière.