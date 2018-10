Cette découverte faite dans la Zone de conservation des coraux Lophelia, au large de la Nouvelle-Écosse, est une révélation pour l’équipe de scientifiques. Lophelia pertusa est la seule espèce connue de corail bâtisseur au Canada.

Lophelia pertusa. Photo : Radio-Canada/CBC/Robert Short

C’est une espèce très importante pour la biodiversité en eaux canadiennes, spécifiquement, parce que c'est la seule espèce qui bâtit des récifs coralliens , explique la biologiste Mariève Bouchard Marmen, de l’Institut océanographique de Bedford.

Ce qui a été découvert à environ 300 kilomètres au sud-ouest de Louisbourg, et à 320 mètres de profondeur, est une structure en trois dimensions dans des concentrations qu’on n’avait jamais vues auparavant dans cette zone de conservation.

La Zone de conservation des coraux Lophelia. Photo : Pêches et Océans Canada

En 2004, lorsque Pêches et Océans Canada a mis fin dans cette zone à la pêche commerciale avec des engins de pêche entrant en contact avec le fond marin, tout ce qu’on y retrouvait était des fragments de coraux morts.

Les coraux avaient été labourés par les filets de pêche lestés qui étaient utilisés pour draguer le fond de l’océan dans les années 1980 et 1990.

C’est l’équipage de 16 personnes à bord du navire scientifique Hudson de la Garde côtière canadienne qui a ramené des photos et des vidéos de ce récif corallien.

L'équipe s'est aventurée, au mois de juin, dans un secteur jamais étudié de la zone de conservation. C'est la première fois qu'ils observaient autant d'amoncellements de coraux dans ce secteur.

Mariève Bouchard Marmen, biologiste à l'Institut océanographique de Bedford, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada/Jonathan Villeneuve

Ce qui nous a surpris beaucoup, c'est la hauteur du récif , relate Mariève Bouchard Marmen. C'est dur à évaluer juste à partir d'une vidéo, mais d'après ce qu'on peut en juger, le récif s'élève de plusieurs mètres à partir du fond marin.

Les coraux augmentent la diversité des espèces de poissons prisés par la pêche commerciale et fournissent un habitat pour d'autres espèces.

Par exemple, si l’on examine bien la photo du corail ci-dessous, on peut y distinguer des crevettes à l'intérieur.

Des crevettes sur le corail. Photo : Pêches et Océans Canada

Le corail Lophelia pertusa est reconnaissable par sa structure en forme de toile d'araignée.

Les scientifiques tâcheront maintenant de déterminer la taille et l'âge des spécimens observés. Ils désirent aussi en savoir plus sur les conditions environnementales du récif, par exemple la température et la salinité de l'eau.

Ces données permettront d'identifier des zones similaires où d'autres coraux Lophelia pourraient être découverts.

D’après un reportage d’Olivier Lefebvre