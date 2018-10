Il aura fallu trois jours pour sélectionner tous les membres du jury, finalement composé de huit femmes et huit hommes.

La loi exige un minimum de 10 jurés pour rendre un verdict. Les avocats de la Couronne et de la défense se sont entendus pour sélectionner 14 jurés, en plus de deux remplaçants.

Dennis Oland, accusé du meurtre au second degré de son père, Richard Oland, en 2011, était présent lors du processus de sélection du jury. Il était assis avec ses avocats et discutait avec eux à savoir si les candidats étaient acceptables ou non.

Il s’agit d’un second procès pour Dennis Oland : un verdict de culpabilité a été annulé en 2016 à la suite d’un premier procès. La Cour d'appel a ordonné la tenue d'un deuxième procès, après avoir conclu que le juge de première instance avait erré dans ses instructions au jury.

Le procès commencera officiellement le mardi 6 novembre.